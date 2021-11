Spreekuur jeugdwerkers op school Diever: 'Het kan hier best saai zijn'

Hoe kunnen we het leven voor jongeren in Westerveld leuker maken? Om een brug te slaan naar de jeugd in Westerveld komen jongerenwerkers vanaf komende week langs op Stad en Esch in Diever. "Het kan hier best saai zijn. Als we daar iets aan willen doen, moeten we wel weten waar ze op zitten te wachten", stellen jongerenwerkers Tom Kisjes en Evelyn Stoffer.

Na goed contact tussen Stad en Esch, de middelbare school met vestigingen in Meppel en Diever, en burgemeester Rikus Jager van Westerveld is het plan vastgesteld. Om de week komen de jongerenwerkers in de schoolpauze langs. Zo wordt het erg makkelijk en laagdrempelig voor de schoolkinderen om in gesprek te gaan.

"Het is lastig om jongeren op straat tegen te komen in deze vergrijsde gemeente", vervolgt Kisjes. "Dat wordt nog lastiger door corona omdat ze dan nog meer thuisblijven. Daarom zoeken we ze nu actief op. We kunnen jongeren alleen ondersteunen als we weten wat er speelt, dan kunnen we ze helpen waar nodig."

"Elke hulpvraag is welkom", vertelt Stoffer. "Ze kunnen bij ons terecht voor allerlei problemen. Ook als in thuissfeer iets niet goed is. We zijn geen hulpverleners maar leggen wel de link naar de juiste mensen. We zijn er zelf vooral vooral om activiteiten te organiseren."

Spooktocht

"Het is soms best saai in Westerveld", geeft Kisjes toe. En daar wil hij graag iets aan veranderen. "We organiseren daarom activiteiten maar niet elke activiteit is een succes. Soms weten de jongeren het niet, of snappen ze niet dat het voor hun bedoeld is. Ook past het niet altijd bij de interesses van de jongeren. Daarom doen we nu deze actie op Stad en Esch. We kunnen verhalen vertellen over onze plannen en samen nieuwe plannen bedenken."

Vandaag waren ze voor het eerst op de school in Westerveld. Er werden al genoeg ideeën geuit. Het ideale scenario vindt ze als de jongeren in Diever zelf met leuke plannen komen. "Dat gebeurde vandaag al", aldus Stoffer. "Sommigen willen graag een spooktocht organiseren. Je weet dus dat daar vraag naar is. Dan hoeven wij alleen nog aan te haken zodat het van de grond komt en goed georganiseerd wordt."

Moeilijkste doelgroep

"Het is belangrijk dat de jeugd elkaar blijft ontmoeten in de 'echte wereld", vervolgt Stoffer. "Veel contact is nu online. Hoe meer dat toeneemt, hoe lastiger het is om je weg te vinden zonder de computer. Dat is een geluid wat we vooral zien bij brugklassers. In hun nieuwe omgeving is het lastig om je plek te vinden."

Er komen ook informatiemomenten op de basisscholen, maar voor de middelbare school is een terugkerend contactmoment gekozen. "Omdat zij voor ons het moeilijkst zijn om mee in contact te komen. De jongste kinderen vinden sowieso alles leuk en vertellen ook meteen wat ze ervan vinden. Als jongeren ouder worden geven zij steeds minder hun interesses aan, wij willen door de aanwezigheid op school achter die interesses komen en proberen aansluiting te vinden."

Lees ook: