Toch QR-code voor mensen die zich niet kunnen laten vaccineren: 'Een grote opluchting'

Daar krijgt ze haar eerste prik en voelt zich niet helemaal lekker. Eenmaal thuis gaat het mis. "Ik kreeg een anafylactische shock", vertelt Zandvliet. Oftewel een ernstige allergische reactie. "Ik heb gelukkig de huisarts nog kunnen bellen en die is aangesneld. Hij wist de code van mijn sleutelkluis en heeft zichzelf binnen gelaten." Daar treft hij mevrouw Zandvliet aan op de grond. "Hij was bepakt en bezakt, had zelfs reanimatiespullen bij zich. Hij heeft mij adrenaline gegeven want mijn bloeddruk zakte enorm en ik verloor het bewustzijn." Het wordt Zandvliet bijna fataal, maar ze komt er gelukkig weer bovenop.

Geen tweede prik

De huisarts overleg daarna met de medische dienst van de GGD en al snel is het duidelijk. Nog een keer vaccineren is absoluut geen optie. Maar dat betekent ook geen QR-code. Dat is momenteel vooral lastig, vertelt Zandvliet. "Ik kan me nog laten testen als ik ergens heen wil, maar dat is best een gedoe. Ik rij nog auto, maar alleen kleine stukjes. Het testen is in Hoogeveen, tien kilometer verderop. Dat betekent dus dat ik altijd iemand moet meevragen en dan denk je op een gegeven moment ook van: laat maar zitten."

Maar als ze echt ergens heen wil, bijvoorbeeld een dagje weg met de kinderen of de kleinkinderen dan kan dat nog wel. Nog wel, want het kabinet praat over een 2G-systeem. Dan mag je alleen nog ergens naar binnen als je corona hebt gehad of gevaccineerd bent. Een drama voor Zandvliet. "Dan kan ik dus nergens meer heen, alleen nog naar de supermarkt. Terwijl ik me niet kan laten vaccineren. Dat voelt wel als een straf."

Uitzondering

Vanochtend kwam er goed nieuws voor mevrouw Zandvliet en andere mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten inenten. Het kabinet is bezig om deze groep een QR-code te geven. "Ja dat is echt een grote opluchting, ik ben er heel blij mee", reageert Zandvliet. "Als je je nou bewust niet wil laten vaccineren dan is geen QR-code nou eenmaal de consequentie van je keuze. Maar ik heb die keuze niet."

Hoe groot de groep mensen die zich niet kunnen laten vaccineren is, is niet bekend. Het kabinet spreekt van enkele duizenden, de Hartstichting heeft het over meer dan zevenhonderdduizend. Wanneer Ineke Zandvliet haar QR-code kan aanvragen, weet ze nog niet. "En ik hoef ook niet elke week in de kroeg te staan, maar een keer een kopje koffie op het terras of lunchen met een vriendin, daar kijk ik wel naar uit." En stiekem ook naar volgend jaar. Dan trouwt haar dochter die in Noord-Zweden woont. En ze hoopt met deze speciale QR-code daarbij te kunnen zijn.