Geld van provincie voor musea en erfgoed in de Koloniën van Weldadigheid

Stilzitten is er niet bij in Veenhuizen, Wilhelminaoord en Frederiksoord sinds de Koloniën van Weldadigheid de Unesco Werelderfgoed-status hebben gekregen. De provincie Drenthe heeft de portemonnee getrokken om een achttal initiatieven en activiteiten te ondersteunen.

In totaal is er 180.500 euro beschikbaar gesteld. Het grootste deel daarvan (46.000 euro) gaat naar de musea in het gebied. De Proefkolonie in Frederiksoord en het Gevangenismuseum in Veenhuizen willen ook buiten de landsgrenzen bekendheid, daarvoor is een project opgezet om te internationaliseren.

Ook De Nieuwe Rentmeester in Veenhuizen krijgt een groot deel van het geld. Om de monumenten wind- en waterdicht te maken draagt de provincie 45.000 euro bij. Het Drentse Landschap, BOEi en de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) namen dit jaar onder de naam De Nieuwe Rentmeester tachtig monumentale gebouwen in Veenhuizen over van het Rijksvastgoedbedrijf. Het opknappen van de monumenten, waarvan een deel vervallen is, gaat jaren duren.

Het Klokhuis

Geld is er ook gereserveerd voor het maken van een aflevering over de Koloniën van Weldadigheid in Het Klokhuis. Het informatieve kinderprogramma van de NTR besteedt in het komend jaar aandacht aan de werelderfgoed-status, de provincie draagt daar 24.500 euro aan bij.

Na Veenhuizen komt er ook een luistertocht in het andere Drentse deel van de Koloniën. Voor de ontwikkeling van de audiotour trekt de provincie 27.000 euro uit.

Verder wordt er vanuit het provinciehuis geld over gemaakt voor een erfgoedcongres in Noordenveld, feestelijkheden rond de werelderfgoed-status in Westerveld, een onderzoek naar markeringspaaltjes en een handboek over beplanting en kleurgebruik in Veenhuizen.

Lees ook: