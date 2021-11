Talent Westerveld vergoedt griepprik voor meesters en juffen

Behalve het coronavirus wordt voor deze winter ook een griepgolf verwacht. Om zoveel mogelijk uitval van leraren te voorkomen, vergoedt onderwijsorganisatie Talent Westerveld de griepprik voor medewerkers die er niet standaard voor in aanmerking komen. Onder Talent vallen acht basisscholen in de gemeente Westerveld.

"Medewerkers die boven de 60 zijn of in een andere doelgroep vallen, krijgen sowieso een uitnodiging. Het gaat ons om de mensen die daar niet onder vallen. Die willen wij ook de mogelijkheid geven zich te laten vaccineren. Ze kunnen de kosten bij ons declareren", zegt directeur Jan Scholte Albers. "Dat doen we het in kader goed werkgeverschap en om zoveel mogelijk uitval te voorkomen."

"We willen natuurlijk zo weinig mogelijk kinderen naar huis sturen. Daar zitten scholen niet op te wachten, maar ouders ook niet", vervolgt hij. Hoeveel leerkrachten en ander personeel de prik gaan halen, weet Scholte Albers nog niet. "Vorig jaar deden we dit ook en waren het er twaalf. Het jaar ervoor vier. Dus hoe hoog de rekening wordt, weten we ook nog niet. Maar als je dat afzet tegen mogelijke uitval of het naar huis moeten sturen van groepen, kan het alleen maar meevallen."

'Corona slaat in alle hevigheid toe'

Op dit moment is het op de basisscholen van Talent vooral corona wat de klok slaat. "Op onze twee grootste locaties zitten 250 tot 300 leerlingen en daar slaat corona in alle hevigheid toe. Op één school hadden we gisteren drie leraren in quarantaine met alle gevolgen van dien."

Coronadeskundigen zeggen vandaag in het AD dat het wellicht verstandig is om de scholen toch weer tijdelijk te sluiten, door de kerstvakantie met een paar weken te verlengen. "Daar ben ik geen voorstander van", reageert Scholte Albers. "Voor de kinderen is het misschien leuk, maar ik hoop dat het niet noodzakelijk is. Ik zou zelf meer voorstander zijn van een korte echte lockdown, want we hobbelen nu van maatregel naar maatregelen, maar daar schieten we volgens mij niet zoveel mee op."