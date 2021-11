Ziekenhuizen dreigen overvol te raken door gebrek aan personeel

De intensive care voor coronapatiënten in het ziekenhuis in Assen (Rechten: ANP / Marcel J. de Jong)

Als het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames de komende twee weken blijft stijgen, dreigt de zorg in Noord-Nederland over te lopen. Dat stelt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN).

In de Drentse, Groningse en Friese ziekenhuizen liggen op dit moment 157 coronapatiënten, van wie 37 op de intensive care. Volgens het AZNN zijn er minder patiënten opgenomen vergeleken met eerdere coronagolven, maar zit het probleem vooral in personeelstekorten. "Zowel in de ziekenhuizen, bij de ambulancediensten, de huisartsen, in de verpleeg- en verzorgingstehuizen en in de thuiszorg is de uitval van personeel ongekend hoog."

In heel Nederland zijn zo'n 2.100 mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis, van wie ruim 400 op de intensive care. De grote meerderheid van die patiënten is niet gevaccineerd, stelt het AZNN.

Reguliere zorg afgeschaald

Het AZNN probeert de instroom in ziekenhuizen zoveel mogelijk te verlagen. Zo geven huisartsen in sommige gevallen zuurstofbehandelingen bij de patiënten thuis. Verpleeg- en verzorgingstehuizen maken meer bedden beschikbaar in de zogeheten covid-huizen. Ook wordt de coronazorg in de ziekenhuizen verder opgeschaald. Dat gaat ten koste van de reguliere zorg. Zo worden bijvoorbeeld operaties uitgesteld. "Tegelijkertijd doen de zorgverleners er alles aan om de kritieke, niet-uitstelbare zorg door te laten gaan. Ondanks al deze initiatieven neemt de druk op de zorg steeds verder toe", aldus AZNN.

Wat is het AZNN? Bij het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland zijn verschillende aanbieders van acute zorg aangesloten. Dat zijn bijvoorbeeld de ziekenhuizen, ambulancezorg, meldkamers, GGZ- en GGD-instellingen, apotheken, geneeskundige hulpverleningsorganisaties, zorgverzekeraars en zorgbelangorganisaties. "De kwaliteit van zorg voor de patiënt die deze zorg acuut nodig heeft, is vooral afhankelijk van een goede afstemming tussen de ketenpartners. Het AZNN maakt daarom afspraken met ketenpartners over de onderlinge samenwerking."

