Emmen maakt vaart met woningbouw: plannen voor 200 tot 400 huizen

Er is momenteel geen enkele kavel meer beschikbaar in de gemeente en dus is de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden opgestart na aandringen van de gemeenteraad.

Op deze negen plekken wordt momenteel onderzoek gedaan of er nieuwe kavels kunnen komen of dat gekeken moet worden naar andere woningbouwmogelijkheden. "Het gaat hier ook heel goed met de woningbouw", licht wethouder Jisse Otter toe. "We hebben op dit moment tweeduizend woningen in de pijplijn zitten in allerlei stadia. We hebben eigenlijk geen enkele gemeente kavel meer beschikbaar terwijl er hier ook woningen nodig zijn."

Negen locaties verspreid over de gemeente

Met het lanceren van dit onderzoek naar meer woningbouw geeft het college uitvoering aan de motie die Wakker Emmen, PvdA, CDA en D66 in juni indienden. De raad spoorde B&W toen aan om in te springen op de woningnood. Er mocht wel een tandje bij wat betreft het sneller afwikkelen van woningbouwinitiatieven en het creëren van meer gemeentelijke woningbouwkavels.

Het gaat om de volgende negen locaties die volgens het college kansrijk zijn om snel mee aan de slag te gaan:

- De Broekweg in Klazienaveen

- De Ringlaan in Nieuw-Amsterdam, op de locatie van De Schalm

- De Waide in Nieuw-Schoonebeek

- De Pienhoek in Schoonebeek, op de plek van de oude mavo-locatie

- De Trumanstraat in Veenoord

- De Ir. Biewengaweg in Weiteveen, het voormalige voetbalveld

- De Rietgors in de wijk Rietlanden

- De Veenkampen aan de oostkant van het centrum van Emmen

- De Delftlanden

Delftlanden

In de wijk Delftlanden in Emmen zijn door de tegenvallende verkoop een aantal jaren geleden ruim 800 kavels geschrapt. Ook is een aantal gronden nog in handen van curator Jan van der Hel, die de afwikkeling van het faillissement van Megahome behandelt. Na aankondiging van de aanleg van de wijk kocht Megahome flinke hoeveelheden grond aan. Het bedrijf ging in 2016 failliet en liet een schuld na van 268 miljoen euro.

Wethouder Jisse Otter: "We hebben daar achthonderd kavels geschrapt en het is echt niet de bedoeling om dat allemaal terug te draaien, maar we willen met een frisse blik kijken naar de huidige situatie. Wij hebben daar gronden en de curator ook." Otter verwacht dat er wellicht een paar honderd woningen bij kunnen komen, maar dat moet ook nog onderzocht worden.

Verspreiding

Deze negen locaties zijn volgens het college kansrijk omdat de meeste gronden in handen zijn van de gemeente. "We zorgen hiermee ook voor voor doorstroming op de woningmarkt. Er komen dan bijvoorbeeld ook meer kansen voor starters. Ook bieden we hiermee mensen die graag willen bouwen in hun eigen dorp of wijk deze mogelijkheid."

Voor de meeste locaties is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Daarnaast moet er een omgevingsplan gemaakt worden, ook in samenspraak met de naaste omgeving. Otter hoopt en verwacht deze kavels in de loop van 2023 uit te kunnen geven.

Onderzoek naar andere plekken

Ook wordt nog gekeken naar andere plekken voor woningbouw, maar dat ligt volgens Otter wat ingewikkelder. "Bijvoorbeeld op P-Oost bij het voormalige Fletcher Hotel (het terrein tussen de Emmalaan, Kerkhoflaan en Van Schaikweg) zijn ook plannen voor woningen. Maar dat ligt ingewikkelder, want daar staat bijvoorbeeld nog een benzinepomp. Dus daar spelen dat soort zaken mee. Dan ben je zo twee tot drie jaar verder", besluit de wethouder wonen.

