Voetbalclub DZOH op slot vanwege corona: 'Ik ben de tel kwijt'

De telefoon van voorzitter Marco van Gessel ratelt sinds het begin van de week onafgebroken. "Ik ben de tel kwijt. Het is gisteren begonnen en er lijkt geen einde aan te komen." Het bestuur van de zaterdagtweedeklasser vanwege de aanhoudende telefoontjes besloten om het sportpark volledig dicht te gooien. De besmettingen zitten volgens de voorzitter in alle lagen van de vereniging, van vrijwilligers tot eerste elftalspelers.

Doldersum dubbel zuur

Hoofdtrainer Bert Doldersum baalt van de situatie. Met een tweede plek in de zaterdag tweede klasse J zit zijn team in een flow en die wordt nu bruut onderbroken: "Dat is dubbel zuur. We zitten midden in een cyclus en zijn nu opeens volledig onthand. Dat is verschrikkelijk jammer, maar het is overmacht."

Toch denkt Doldersum dat zijn team de onderbreking doorkomt: "Daar zijn we genoeg team voor. Al hoop ik niet dat het veel langer dan die week gaat duren." Door het Drentse onderonsje met De Weide uit Hoogeveen van aanstaande zaterdag staat in ieder geval een dikke streep.

'Elke regel nageleefd'

In Doldersums team staat de besmettingsteller inmiddels op vijf. "Of zes. Ik weet het niet precies", zegt de trainer. "Het is simpelweg niet verantwoord om nu door te gaan."

Over de oorzaak van de corona-uitbraak blijft het gissen. "Waarschijnlijk is het afgelopen weekend gebeurd, terwijl we als club alles goed hebben gemanaged. Zonder QR-codes kwamen mensen gewoon niet binnen. We hebben elke regel nageleefd", verklaart Doldersum.

Gezellige thuiswedstrijd

Ook voorzitter Van Gessel vraagt zich af waar de besmettingen vandaan komen: "We hebben zaterdag een thuiswedstrijd gehad en het zou gezellig zijn geweest in de kantine. Komt het daar vandaan? Zeg het maar. Het zou ook met een bezoekende club mee kunnen zijn gekomen."

Het besluit om het sportpark een week lang volledig op slot te doen, is het enige juiste, meent de voorzitter. "We hebben iedereen gevraagd om ons op de hoogte te houden, zodat we volgende week een beeld hebben of we langer dicht moeten." Dat is tevens afhankelijk van het advies van de GGD. Begin volgende week gaat de Drentse club weer in overleg met de provinciale gezondheidsdienst over hoe het verder moet.