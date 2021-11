Emmer-Compascuum: van verpaupering naar glimmende parel aan Veenvaart

De leefbaarheid voor inwoners behouden en vergroten, het vestigingsklimaat voor ondernemers een boost geven en de toeristische aantrekkingskracht vergroten. Het dorp Emmer-Compascuum krijgt met alle investeringen die de komende jaren in het dorp worden gedaan een grote opknapbeurt. Zowel gemeente, dorpsbestuur als de lokale winkeliers zetten daar op in.

Vandaag onthulde wethouder René van der Weide samen met bestuurslid Angela Wolbers van de plaatselijke winkeliersvereniging de plannen voor de vernieuwingen in het dorp. Meest opvallende onderdeel is de verbreding van delen van de kanalen Oosterdiep en het Hoofdkanaal, die onderdeel uitmaken van de Veenvaart.

Hierdoor ontstaan voor recreatievaarders de mogelijkheid om er met hun boten aan te leggen. Er worden verbrede inkepingen gemaakt ter hoogte van sportwinkel Boud's Inn, het Marktplein en bij de Aldi.

Verder komt er meer groen en de wegen en parkeerplaatsen worden opgeknapt in het centrum. In totaal staat er een bedrag gereserveerd van 4,3 miljoen euro voor het verbeteren van het dorpshart. De hoeveelheid aanlegplekken of parkeerplaatsen is nog niet bekend. Dat wordt later bekend.

Leegstand

"Als ik naar Emmer-Compascuum kijk, zie ik momenteel vooral veel verpaupering", aldus Van der Weide bij ZO!34. "Het openbaar gebied is in veertig jaar niet aangepakt en nu is het op."

Wolbers laat weten ingenomen te zijn met de aanpak van het centrum. "We zijn blij met deze uitkomst. We hopen op een snelle uitvoering en dat het centrum sneller aantrekkelijker wordt dat het nu is."

Of Emmer-Compascuum momenteel last heeft van veel leegstand, kan Wolbers niet precies aangeven. Het is er zeker, maar de mate is haar onbekend.

Rondvaarten

De aanlegplekken in het water maken verder rondvaarten mogelijk, wat Emmer-Compascuum ook toeristisch gezien aantrekkelijker kan maken, meent Wolbers.

Voor de inwoners stond er een informatiebijeenkomst op 23 november op de agenda. Vanwege corona gaat dit echter niet door. Van der Weide zegt op januari te mikken.

2023

De uitvoering laat nog wel even op zich wachten. Waarschijnlijk beginnen de vernieuwingen in het centrum op zijn vroegst halverwege 2023. Komend jaar gaat de gemeente ook beginnen met de bouw van een kindcentrum, een nieuwe sporthal en het opknappen van het sportpark. Deze klussen zijn als het eerste aan de beurt. Van der Weide: "Afhankelijk van de voortgang, gaan we er mee aan de slag."

