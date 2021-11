Aangepast plan zonnepark Zuidvelde ingediend bij gemeente

In de verte moet een deel van het zonnepark in Zuidvelde komen. (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

De gemeente Noordenveld heeft afgelopen vrijdag de aangepaste aanvraag voor een zonnepark in Zuidvelde binnen gekregen, zo bevestigt wethouder Kirsten Ipema. De omvang van het park is flink verminderd, van 135 naar 74 hectare.

In de Regionale Energie Strategie van Drenthe is vastgelegd dat er in Noordenveld tot 2030 ruimte is voor maximaal 74 hectare aan zonneparken. Alleen voor unieke plannen, met veel aandacht voor onder meer biodiversiteit en een landschappelijk karakter, kan een uitzondering worden gemaakt. De initiatiefnemers en de Energiecoöperatie Noordseveld denken dat hier sprake van is bij het zonnepark in Zuidvelde. Toch besloten de kartrekkers niet voor deze uitzondering te gaan, vanwege weerstand uit de omgeving. Daarom nemen de initiatiefnemers genoegen met een aanzienlijk kleiner zonnepark.

Nog steeds te groot

Tijdens een bewonersbijeenkomst op 28 oktober werden de aangepaste plannen toegelicht. Hoewel tegenstanders - verenigd in de zogeheten Kerngroep Zuidvelde - blij zijn dat het park in omvang afneemt, vinden zij het park nog steeds te groot voor een dorp als Zuidvelde. "De helft van de gepresenteerde omvang van zonnepark Zuidvelde zou verdedigbaar zijn", stelt de kerngroep.

Onzekere markt

Het zonnepark zou voor de drie indienende partijen nog steeds rendabel zijn, zo vermoedt Jeroen Niezen van Energiecoöperatie Noordseveld. Deze vrijwilligersorganisatie dacht met de indieners mee tijdens het voortraject en begeleidde het proces. "Het kan nu nog steeds uit, maar de energiemarkt is momenteel natuurlijk onzeker. Met de stijgende prijzen van energie en bouwstoffen, kan het er over een paar maanden heel anders uitzien."

Toch dachten de initiatiefnemers (Ankehaar Solar, Chint Solar en TPSolar) volgens Niezen geen moment aan stoppen. "Het is hun werk, hun business. Dus dan is het logisch dat ze door willen zetten. En het park is nog steeds vrij groot. Niet zo groot als beoogd, maar het kan zeker uit."

Wisselende reacties

De reacties naar aanleiding van de laatste inwonerbijeenkomst zijn wisselend, zegt Niezen. "Onderling zijn er nog steeds gesprekken gaande. Sommige inwoners blijven fel tegen, anderen denken vooral vooruit: wat gaat een zonnepark betekenen voor mijn bedrijfsvoering? Ondertussen zijn we nog bezig met de invulling van een gebiedsfonds."

Met de aanleg van het park zou de gemeente Noordenveld tot 2030 in één keer de duurzaamheidsdoelstelling behalen, op het gebied van zonne-energie. De verwachting is dat de gemeenteraad rond juni volgend jaar een besluit neemt over het park.