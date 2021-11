Duitse zwembaden dringend op zoek naar Nederlandse zwemleraren

De Nederlanders zijn nodig om het tekort aan Duits zwembadpersoneel op te vangen. In de drie zwembaden volgen wekelijks vijfhonderd kinderen zwemles en is er ook nog een lange wachtlijst.

Volgens zwembadmanager Volker Mende zijn er in de drie baden momenteel tien zwemgroepen en is vooral in Emlichheim de nood hoog. "We hopen echt dat de Nederlanders ons kunnen helpen. In Emlichheim, Uelsen en Nordhorn zijn op werkdagen en in het weekend mensen nodig. Iedereen is bij ons welkom. Voorwaarde is wel dat je meewerkt aan een zwemtest. Je moet wel kunnen reddingszwemmen", aldus de Duitse zwembadchef.