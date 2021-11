FC Emmen mist Burnet door coronabesmetting

De ontdekking was een gevolg van een tweetal besmettingen in de technische staf. Assistent-trainer Casper Goedkoop en keeperstrainer Richard Moes bleken besmet te zijn, waarna de gehele selectie een test onderging.

"Het is balen", aldus FC Emmen-trainer Dick Lukkien. "Niet in de laatste plaats omdat Lorenzo in een geweldige vorm verkeert."

Apau of Hardeveld

Wie tegen Jong PSV (en vermoedelijk ook tegen Jong AZ) de vervanger zal zijn van Burnet is niet bekend. "Mitch Apau heeft het op die positie goed gedaan de laatste wedstrijden en ook Keziah Veendorp kan er prima uit de voeten. Duidelijk is in ieder geval wel dat Jeff Hardeveld er niet kan spelen. Hij is op dit moment nog niet fit genoeg. Datzelfde geldt voor Lentini Caciano en Peet Bijen."

Training verplaatst voor Miguel Araujo

Jeroen Veldmate, Peter van Ooijen, Reda Kharchouch en Oussama El Azzouzi zijn tegen Jong PSV wel weer van de partij. Het trio liet het oefenduel tegen FC Groningen schieten, vanwege lichte klachten. Ook Miguel Araujo is 'gewoon' van de partij. De centrumverdediger was op pad met het nationale team van Peru en keerde donderdagnacht terug naar Nederland. Speciaal voor de international (die in beide gewonnen WK-kwalificatieduels op de bank geen speelminuten maakte) werd de training van vandaag verplaatst van 10.30 uur naar 15.00 uur.