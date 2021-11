Eis: taakstraffen voor rellen tijdens vreugdevuur Hoogersmilde

Het vreugdevuur op oudjaarsavond mondde uit in ongeregeldheden. "Er was niets vreugdevols meer aan dat vuur", zei de officier van justitie. De politie hield die avond het feestgedruis goed in de gaten. Hiervoor waren speciaal camera's opgehangen. Er werd een caravan op het vuur gegooid en de sfeer werd steeds uitbundiger. De ruiten van een brugwachtershuisje sneuvelden. De agenten zagen een auto aan komen rijden, die een sloopauto meesleepte. De sloopauto werd eveneens de brandhaard ingeduwd en het vuur laaide enorm op. De politie hield de mannen in de auto, de beide verdachten, aan.

Omstanders bekogelden agenten met bierflessen

De omstanders bekogelden daarop de agenten met vuurwerk en bierflesjes. Er ontstond paniek onder de agenten. De 32-jarige man werd in een politieauto gezet, maar dat lukte niet goed. Hij belandde in een tweede wagen. De agenten zagen zich genoodzaakt terug te trekken.

De geboeide Hoogersmildeger werd door de menigte uit de wagen bevrijd. Thuis verbrak hij de boeien. Hij werd enkele dagen later opnieuw aangehouden. Ook de jongste kreeg in het tumult de handboeien om. Volgens de aanklaagster riep de man op dat moment naar de omstanders dat zij moesten helpen. "Kom meehelpen, hij is alleen. Pak hem. Sloop hem", zou hij hebben geroepen. De man ontkende dit op zitting.

Foto op Snapchat

De 21-jarige ontsnapte terwijl hij een wagen in werd geduwd. Thuis maakte hij de boeien los met een slijptol. Hiervan maakte hij een foto en deelde zijn vrijlating op sociale media. Alleen de oudste verdachte toonde tijdens zijn verhoren spijt. Hij vroeg hoe het met de agenten was, die tijdens de rellen aanwezig waren. "Dat siert u", zei de rechter tegen de man.

Sommige agenten zijn al jarenlang in dienst en zeiden zij nog nooit zo'n bedreigende situatie te hebben meegemaakt. De gemeente Midden-Drenthe diende een claim van ruim 8900 euro in, vanwege het vernielde wegdek. De aanklaagster vroeg die vordering af te wijzen: die was te gecompliceerd. De uitspraak is op 2 december.

