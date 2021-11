Speciale stembus voor Drentse Doezend gaat vanaf morgen op pad!

En dan gaat ook onze Drentse Doezend-bus rijden. Een touringcar die is omgebouwd tot radiostudio trekt door de provincie. Eén van de presentatoren in de bus is René Steenbergen. Hij heeft er zin in. "Ik ben benieuwd hoe de reacties zijn. Leuk om er even op uit te trekken."

De bus rijdt een week lang (behalve op zondag) door de provincie om stemlijstjes op te halen. "En we horen graag de verhalen van onze luisteraars", vertelt Steenbergen. "En we gaan vanuit de bus lekker de hele dag muziek draaien."

'Onze bus valt wel op'

Steenbergen hoopt de luisteraars met de bustour een beetje warm te maken voor de Drentse Doezend. "Het zal de Drent niet ontgaan, want onze bus valt wel op", weet de Radio Drenthe-presentator. De Drentse Doezend-bus staat morgen op de markt in Emmen.

Welke liedjes wil jij graag horen in Drentse Doezend? Ga je voor wereldberoemde klassiekers van The Beatles, Dire Straits of Queen? Of ga je toch voor hits van eigen bodem van bijvoorbeeld Daniël Lohues, Cuby + Blizzards of Harm en Roelof? Vanaf morgen kun je via drentse1000.nl jouw favoriete nummers doorgeven.

René Steenbergen heeft z'n lijstje nog niet compleet, maar weet van een paar nummers al zeker dat ze erin komen. "Ik stem sowieso op God only knows van The Beach Boys en natuurlijk op Hier kom ik weg van Daniël Lohues. Dat is een beetje het officieuze volkslied van Drenthe geworden."