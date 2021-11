Dorpsplan Norg bijna klaar: 'Hopelijk in februari naar de raad'

Volgens Gerard Meijering, voorzitter van Belangenvereniging Norg, zou de gemeenteraad zich dan in februari kunnen buigen over het plan. Het afgelopen half jaar zijn meerdere gesprekken gevoerd met inwoners. Verder zijn enquêtes gehouden en flyers verspreid. Ondertussen werden Norgers via de Norger Courant wekelijks op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Follydorp en parkeerterrein

Het toeristische Norg focust onder meer op recreatie in het dorp. Zo werd door de organisatie van het jaarlijkse Folly Art de wens uitgesproken 'Follydorp van Nederland' te worden.

Volgens Meijering viel tijdens de gesprekken op dat Norgers doorgaans 'dik tevreden' over het dorp zijn. "Niet zo lang geleden is de dorpskern nog verbeterd, dus daar hoeft niet veel meer aan te gebeuren", zegt hij. Wél hopen Bewegingscentrum, Molenduinbad en de Norger Tennisvereniging dat het gezamenlijke parkeerterrein op de schop gaat. "Daar liggen al plannen voor", weet Meijering.

Toekomst van Noordenveldse dorpen

De gemeente Noordenveld laat dorpen als Norg, Nieuw-Roden en Peize nadenken over de toekomst van het dorp. In Roden is al begonnen met de zogeheten centrumontwikkeling. De bedoeling is dat ook de andere relatief grote dorpen in de gemeente worden aangepakt.

In Norg werkt de aanpak en het proces goed, meent Meijering. "We hebben de afgelopen tijd veel inbreng gehad vanuit het dorp. Vanuit alle lagen van de bevolking hebben mensen meegedacht over de toekomst van ons dorp."