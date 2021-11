Hoogeveens wethouder Jan Zwiers voor VVD Coevorden op kieslijst verkiezingen

Jan Zwiers in De Oude Meerdijk, hij was algemeen directeur van FC Emmen (Rechten: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

Jan Zwiers uit Aalden staat op de kandidatenlijst van de VVD in Coevorden voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Zwiers is op dit moment wethouder in het zakencollege in Hoogeveen. Eerder was hij wethouder in Coevorden voor de lokale partij BBC 2014 (Belangen Buitengebied Coevorden 2014).

"Het openbaar bestuur trekt mij heel erg aan en ik denk dat ik samen met de VVD een bijdrage kan leveren aan de regio Coevorden", vertelt Zwiers. "Daarnaast vind ik dat er een goed verkiezingsprogramma ligt."

Concurrentie

De reden dat hij overstapt heeft te maken met het feit dat hij niet de concurrentie wil aangaan met de andere kandidaten binnen BBC 2014. "Ik ben zelf betrokken geweest bij de werving van die mensen. Dus die morele druk voel ik. De overstap naar de VVD is ook niet zo raar. Het is nooit een geheim geweest dat ik tijdens mijn periode bij BBC 2014 ook lid ben gebleven van de VVD", legt de Aaldenaar uit.

Zwiers is door de VVD op plek 5 op de lijst gezet, lijsttrekker is de 24-jarige Floris Vulto uit Coevorden. De VVD heeft op dit moment vier van de 25 zetels in de gemeenteraad.

Samen met de partij hoopt Zwiers meer financiële middelen naar de regio te halen. "Een nieuwe regiodeal vind ik belangrijk. Dat er geld beschikbaar is voor economische groei en brede welvaart in het gebied. Ook Coevorden doet mee met de woonopgave in de provincie. Dus daar mag best wat aandacht aan besteed worden. Dat zijn belangrijke elementen voor mij."

En het zakencollege?

Zwiers maakt op dit moment nog onderdeel uit van het zakencollege in Hoogeveen. Of daar verandering in komt, weet hij nog niet. "Die beslissing is aan de raad straks. Als ze met het zakencollege door willen, dan moet ik straks een afweging maken. Dat wacht ik rustig af."

BBC 2014

Jarenlang was Zwiers het gezicht van de lokale partij Belangen Buitengebied Coevorden 2014. De partij kwam na de oprichting meteen met zes zetels in de gemeenteraad en Zwiers werd wethouder. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen was Zwiers lijsttrekker en groeide de partij naar negen zetels, de inwoner van Aalden werd opnieuw wethouder, maar ging in 2020 aan de slag bij FC Emmen als algemeen directeur.

Zwiers, tevens oud-keeper bij de club, gaf aan dat de rol die hij daar had in coronatijd niet bij hem paste. De crisis doorkomen was het belangrijkst, in plaats van de club verder ontwikkelen. De vacature in Hoogeveen bood uitkomst, hij werd wel opnieuw commissaris bij FC Emmen.

Ruim een jaar geleden trad Zwiers toe tot het zakencollege van de gemeente Hoogeveen als wethouder Economie en Wonen. De nieuwe wethouders, geselecteerd op kwaliteit en niet op politieke kleur, zijn bezig Hoogeveen uit politiek en financieel zwaar weer te halen.

