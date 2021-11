Wildlands gaat jonge neushoorns opvangen en neemt afscheid van 'beruchte' Limpopo

Dierentuin Wildlands in Emmen gaat jonge neushoorns opvangen. Dat maakt het park vandaag bekend na overleg met de coördinator van het Europese fokprogramma. Aanleiding daarvoor is het ongeluk waarbij neushoorndame Elena om het leven kwam.

"Wij hebben in nauw overleg besloten dat we het fokprogramma hier in Emmen wel voortzetten", licht directeur Erik van Engelen toe. "Wij gaan hier in Emmen jonge neushoorns opvangen. Dat betekent wel dat de twee neushoorndames, Emily en Zahra, vertrekken. Zahra moet voor haar gezondheid wel een jong gaan krijgen. En ook Limpopo, de beruchte neushoorn waar het ongeluk om ging, gaat ons verlaten. Daar komen dan jonge mannetjes voor terug."

Ongeluk

In september ging het mis in het dierenpark. Tijdens de introductie van nieuwkomer Limpopo, die voor nakomelingen bij Elena en haar zus Zahra moest zorgen, ging het mis. Limpopo zette het op een lopen. Elena gleed uit in water en verdronk. Er heerste grote verslagenheid in het hele park. Ook het fokprogramma voor de Emmer dierentuin stond daardoor op het spel. Deze week kwam deze oplossing uit het overleg.

"We vinden het te risicovol om een soortgelijke introductie weer te doen met een andere neushoorn. En een van de vrouwen (Emily) is te oud om mee te doen in het fokprogramma", vervolgt de dierentuindirecteur. "We moeten haar dan uitplaatsen. Er moet dan een nieuwe voor terugkomen, die we ook moeten introduceren. En dan moet Limpopo uitgeplaatst worden en een nieuwe man komen en ook die moet geïntroduceerd worden. Wij vinden dat een operationeel gezien te complex en te risicovol."

Drie of vier mannetjes

Wanneer de eerste jonge mannetjesneushoorns worden opgevangen in Wildlands, moet nog bekeken worden. Het gaat dan om maximaal drie of vier mannetjes. "Het zijn mannetjes die nog niet klaar zijn om te dekken, maar ze zijn wel erg belangrijk. Ze kunnen niet in een bestaande groep geplaatst worden."

Volgens Van Engelen is er een overvloed aan mannetjesneushoorns. "Er is echt een behoefte aan vrouwtjes voor de fok. Er is een overschot aan mannetjes en een tekort aan opvangplekken. Vandaar dat deze oplossing ook ideaal is voor het fokprogramma."

Uitsterven

De witte neushoorn wordt met uitsterven bedreigd, omdat stropers het voorzien hebben op hun hoorns, waaraan ten onrechte medicinale eigenschappen worden toegeschreven.

"Als mens en als dierentuindirecteur wil je graag kleintjes hebben, daar gaan wij hiermee wel voor zorgen. Maar indirect. Er zullen hier niet snel kleintjes geboren worden", aldus Van Engelen. "Maar we dragen nu in Europees verband bij aan de instandhouding van de soort. Dus we zijn heel blij met deze oplossing na een verdrietige periode."

Lees ook: