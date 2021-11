Eén of twee nieuwe basisscholen in Meppel? 'Grote schutting is ouderwets'

"Die grote schutting tussen openbaar en christelijk onderwijs is niet meer van deze tijd", stellen gemeenteraadsleden Marisa Grotens (VVD) en Jeannet Bos (D66) van Meppel. Het gaat over nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen. Daar worden twee nieuwe basisscholen gebouwd. Totale geldverspilling en niet meer van deze tijd vindt het tweetal.

Wethouder Jaap van der Haar van onderwijs krijgt komend jaar 5,5 miljoen euro voor de nieuwbouw van twee scholen in Nieuwveense Landen. Overal waar in Meppel een basisschool staat, staan er twee. Altijd een openbare en een christelijke en dat geldt dus ook voor Nieuwveense Landen.

"De reservering van geld zetten ons aan het denken", vertelt Grotens. "Dat wordt wel erg duur. Waarom bouw je twee scholen in één schoolgebouw? Dat betekent twee aula's, twee directiekamers: je hebt alles dubbel nodig. Dat is financieel helemaal niet efficiënt. In de tijd van stijgende bouwkosten moet je ook op de kosten letten. Dit moet geen blok aan het been worden."

Grote schutting

Ook maatschappelijk vindt Grotens het niet slim. "Het bouwen van scholen past niet bij deze tijd. Bij onderwijs hoort insluiten, in plaats van uitsluiten en verzuilen. Het is niet van deze tijd om een grote schutting te zetten tussen openbaar en christelijk onderwijs. We moeten nu keuzes maken. Wat voor samenleving willen we onze jeugd laten zien? Nederland heeft een hele diverse samenleving. Wij vinden het belangrijk dat je mensen uit elke bubbel kunt tegenkomen."

Dat elke andere wijk wel twee scholen heeft, maakt hierbij niet uit zegt Grotens. "Ik vind het ouderwets denken om te zeggen: dit is in elke wijk zo, dus moet in Nieuwveense Landen ook. Het is een kleine, nieuwe en vernieuwende wijk. Gaan we daar met oud denken scholen bouwen? Daar ben ik geen voorstander van."

Volgens Grotens, onderwijskundige van beroep, gaan de scholen 450 leerlingen ontvangen. "Voor twee scholen vind ik dat ook te weinig", aldus Grotens.

Samenlevingsschool

De gemeenteraad kan een besluit nemen over het schoolgebouw, maar kan nooit invloed uitoefenen op wat binnen de school gebeurt. Dat is aan de schoolbesturen en leraren. Daarom is de oproep van Grotens en Bos aan de wethouder geen dwingende. "We vragen om de Meppeler schoolbesturen te enthousiasmeren en dringend te verzoeken om te anticiperen op een samenleving in beweging, door gezamenlijk tot één samenlevingsschool in één gebouw te komen", klinkt het voorstel.

"Een samenlevingsschool is een school van en voor de samenleving, waar iedereen welkom is", legt Bos uit. "Een school waar kinderen op school leren samen leven en samen leren, de ander en elkaar insluiten in plaats van uitsluiten. Om kinderen op deze manier zo goed mogelijk voor te bereiden op de diversiteit en kleurrijkheid in de samenleving, zoals we die nu en in de toekomst kennen."

Extra wijkvoorzieningen

En als met het bouwen van maar één aula en één directiekamer ruimte bespaart wordt, is daar ook al een plan voor. "Dan kun je die ruimte inzetten voor wijkvoorzieningen", aldus Grotens. "Wij gaan als gemeenteraadsleden inderdaad niet over het onderwijs. We gaan er wel over of er wel of geen muur komt tussen de leerlingen. Eén school die open staat voor kinderen met verschillende levensbeschouwingen lijkt ons de uitkomst."

Grotens en Bos dienen hierover een motie in. Volgende week donderdag wordt hier in de gemeenteraad over gestemd.

