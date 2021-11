Lever dode spitsmuizen in voor onderzoek

Voor een nieuw onderzoek naar het voorkomen van rattengif in dieren waar het niet voor bedoeld is, zijn onderzoekers van de Universiteit Wageningen op zoek naar verse dode spitsmuizen. Inleveren kan bij lokale inleverpunten.

Regelmatig worden bestrijdingsmiddelen of rodenticiden gebruikt om overlast door ratten en huismuizen tegen te gaan. Maar het gif kan ook in andere dieren terecht komen, zoals marterachtigen en uilen. De onderzoekers willen weten in hoeverre dit het geval is bij spitsmuizen en vragen zich vooral af welke spitsmuizen het meeste vergif binnenkrijgen, de dieren in stedelijk of in landelijk gebied.

Doorvergiftiging

Op verschillende manieren kunnen dieren het rattengif binnenkrijgen. Als spitsmuizen bijvoorbeeld maar ook naaktslakken direct van het gif eten dat niet voor hen bedoeld is. Maar ook als dieren zoals marters en uilen een vergiftigde rat eten of als zij dieren eten die zelf een vergiftigd dier gegeten hebben. In beide gevallen is er sprake van secundaire vergiftiging.

Een voordeel van het gebruik van spitsmuizen is dat ze een vrij klein leefgebied hebben. Wordt een hoeveelheid rodenticiden teruggevonden in een spitsmuis dan duidt dit op lokaal gebruik. Zo kunnen de onderzoekers vaststellen in hoeverre het rattengif onbedoeld in het milieu terechtkomt.

Stapsgewijze bestrijding

Het onderzoek richt zich op rattengif dat buitenshuis gebruikt wordt. Alleen gecertificeerde gebruikers mogen dat toepassen volgens de principes van geïntegreerd plaagdier management (IPM) en pas nadat andere stappen doorlopen zijn. "Eerst moet je ervoor zorgen dat je geen ratten krijgt door schuilplekken te verminderen en voedselbronnen op te ruimen", legt Nico van den Brink uit, de projectleider van het onderzoek. "Heb je toch last van ratten dan kun je gebruik maken van klemmen. Als dat nog niet helpt, mag er zo nodig vergif gebruikt worden."

Alternatief

Het probleem van de gebruikte stoffen, de zogenaamde anticoagulantia of bloedverdunners, is dat ze erg giftig en moeilijk afbreekbaar zijn. "Toch worden ze gebruikt omdat ze makkelijk te verkrijgen zijn en er weinig effectieve alternatieven zijn", aldus Van den Brink.

In de vriezer

Boswachter Pauline Arends beheert het Drentse inleverpunt. "Toen ik het verzoek kreeg, wist ik eerst niet om wat voor dieren het zou gaan. Maar een paar spitsmuizen passen er nog wel bij in mijn vriezer." Tot nu toe heeft Arends één spitsmuis in ontvangst genomen. De inzameling loopt nog en Van den Brink weet niet precies hoeveel muizen ze zullen ontvangen. "Als elke locatie een paar muizen inlevert, dan hebben we tussen de vijftig en honderd exemplaren. Dat is genoeg."

Muizen inleveren

Heb je een verse, dode spitsmuis gevonden? Bewaar het dier in een zakje in de vriezer, vul dit formulier in en breng het samen met de muis naar het inleverpunt in Hooghalen. Inleveren van dode dieren kan tot en met 31 december 2021. Voor de onderzoekers is het van belang om zoveel mogelijk van de ingeleverde spitsmuizen te weten: waar en wanneer de spitsmuis is gevonden, wat voor soort het is en wat de doodsoorzaak is. Ook informatie over de vindplaats is van belang, is het bijvoorbeeld bekend of hier rodenticiden gebruikt worden.

