Verbazing bij ondernemers Hoogeveen na bericht over arbeidsmigranten

Een nog onbekende partij onderzoekt of arbeidsmigranten kunnen wonen in ondernemershotel De Compaen in Hoogeveen. Voor het plan is een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Dat zorgt voor grote verwarring bij de eigenaar en huurders van het pand, want die weten van niks.

Het gebouw dat in het bezit is van vastgoedondernemer Wim de Vries uit Groningen, staat al een tijdje in de verkoop. "De gemeente heeft de aanvraag zomaar in de krant gezet", vertelt De Vries. "Wij weten van niks en hebben de aanvraag ook niet gedaan."

'Oerdom'

Dat zorgt volgens de vastgoedondernemer voor veel onrust bij de huidige huurders, want die zijn bang dat ze straks moeten vertrekken uit het gebouw. "Oerdom kun je het noemen", gaat De Vries verder. "Iets of iemand heeft waarschijnlijk een aanvraag ingediend en de gemeente zet dat vervolgens in de krant. Het slaat helemaal nergens op."

Het ondernemershotel langs de Vos van Steenwijklaan zit op dit moment nog vol met kantoorruimtes die worden verhuurd. In de kelder zit escaperoom The Basement. Eigenaar Ramon Mol keek met enige verbazing op toen hij de aanvraag in gemeentepagina van de krant van 10 november las. "Ik kan je vertellen dat de ondernemers in het pand er niet blij mee zijn", vertelt hij.

Het roept volgens Mol veel vragen op, hij en meer ondernemers maken zich zorgen. "Dat we moeten vertrekken is natuurlijk nog helemaal niet aan de orde", vervolgt hij. "Maar het feit is dat er bijna geen nette kantoorruimtes beschikbaar zijn in Hoogeveen. Mocht het ooit zover komen dat een koper plannen heeft voor huisvesting en een vergunning krijgt, dan zadel je veel ondernemers op met een groot probleem."

In de wandelgangen

De ondernemer denkt dat de vergunning is ingediend door een groot bedrijf. "Je hoort weleens wat in de wandelgangen. Het kan zomaar zijn dat een verkenningspartij van de gemeente aan het zoeken is voor een bedrijf dat zich wil vestigen in Hoogeveen. Een voorwaarde kan dan zijn dat er arbeidsmigranten geplaatst kunnen worden. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker."

Bezwaar maken

Mol is zelf ook één van de ondernemers die interesse heeft in de koop van het pand. Hij wil de huidige functie van het ondernemershotel hetzelfde laten. "Wij zitten in de kelder en zijn vooral actief in de weekenden. De ondernemers juist meer doordeweeks. Niemand heeft last van elkaar. Het is een mooie mix en dat willen graag zo houden."

Het gebouw kent achterstallig onderhoud, dat is iets wat de ondernemer graag zou willen aanpakken. "Het is redelijk verpauperd door de jaren heen. Daarom willen we het opknappen, zodat het duurzaam wordt. Dan kunnen we het nog jaren blijven gebruiken. Ik denk dat, dat het belangrijkste is."

Daarom hoopt Mol dat de plannen voor huisvesting een stille dood sterven. "En zo niet, dan maken we bezwaar. En dat gaan ik en alle andere huurders ook zeker doen als het nodig is."

De gemeente is gevraagd om een reactie, maar wil op dit moment nog niet reageren.

