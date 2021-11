Inge Nieuwenhuizen start half december als burgemeester van De Wolden

Inge Nieuwenhuizen wordt nog dit jaar beëdigd als nieuwe burgemeester van gemeente De Wolden. Op 16 december neemt zij de taken over van interim-burgemeester Janny Vlietstra.

Tijdens een bijzondere raadsvergadering krijgt de VVD'er de ambtsketen van De Wolden omgehangen. Hoe de avond er precies gaat uitzien durft griffier Joukje van Roeden nog niet te zeggen. "We zijn behoorlijk met handen en voeten gebonden", zegt ze over de coronamaatregelen. Vertrouwen dat er over een maand weer veel meer mogelijk is, is er niet. "We zouden het liefst een groot feest willen houden, maar dat gaat niet lukken met het huidige coronaverhaal."

Van Roeden hoopt wel dat de gemeenteraad fysiek bij elkaar kan komen tijdens de beëdiging in de raadszaal. Voor besluitvormende raadsvergaderingen komen de raadsleden nu nog bijeen, andere vergaderingen gaan digitaal. Een beslissing daarover is nog niet genomen.

Nieuwe burgemeester

De Wolden moest op zoek naar een nieuwe burgemeester nadat Roger de Groot naar de Noordoostpolder vertrok om daar dezelfde functie te gaan uitoefenen. Ondertussen nam Vlietstra de honneurs waar in De Wolden, voor de tweede keer in haar carrière. Vlietstra leidt haar laatste raadsvergadering op 15 december.

Eind september maakte de gemeenteraad bekend dat Nieuwenhuizen voorgedragen werd voor de functie en dat ze waarschijnlijk nog dit jaar kon beginnen. Aanvankelijk werd ervan uit gegaan dat pas in 2022 een nieuwe burgemeester zou aantreden.

De 56-jarige Nieuwenhuizen verhuist van Gouda naar De Wolden. Ze was in verschillende gemeenten wethouder en vervult die rol nu in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

