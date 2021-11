GGD Drenthe test meer dan de maximale capaciteit en kijkt naar uitbreiding

"Het is inderdaad extreem druk. Alle locaties zitten aan de maximale capaciteit maar we zetten alle zeilen bij en het loopt toch nog redelijk soepel", bevestigt GGD Drenthe-woordvoerder Linda van der Heide.

Recordaantallen

Sinds het begin van de pandemie testte de GGD in Drenthe nog niet zoveel. "Ja dit zijn echt recordaantallen. Hoe we het volhouden? Iedereen doet echt knetterhard zijn best. We hebben een aantal dingen in het proces verbeterd waardoor het sneller gaat", legt Van der Heide uit.

Toch kwamen er op de redactie van RTV Drenthe de afgelopen dagen een aantal klachten van mensen die ondanks een afspraak naar eigen zeggen lang moesten wachten in de rij bij de teststraat. "Daar vragen wij echt begrip voor. Als je kijkt naar de aantallen die wij momenteel doen, dan kan het zijn dat je moet wachten", aldus Van der Heide.

Met of zonder afspraak

Om het testen laagdrempelig te houden is het bij de GGD mogelijk om tussen 11.00 uur en 15.00 uur zonder afspraak langs te komen. "Maar dat is met deze aantallen niet altijd meer mogelijk. Als het niet veilig is qua verkeer, of omdat mensen geen afstand kunnen houden bij testlocaties waar je lopend naar binnen kunt. Dan vragen we mensen om op een ander moment terug te komen. Het liefst met afspraak", legt de GGD-woordvoerder uit.

"Het is natuurlijk hartstikke goed dat iedereen die klachten heeft, een positieve zelftest heeft gedaan of in nauw contact is geweest met een besmet iemand zich laat testen. Maar met die enorme drukte hebben we het liefst dat mensen een afspraak maken."

Volgens Van der Heide kan de GGD in Drenthe de drukte nog aan. Wel adviseert ze mensen om zo vroeg mogelijk op de dag een afspraak te maken. "Dan kunnen we met iets meer zekerheid zeggen dat mensen terecht kunnen. Maar later op de dag is het vaak druk op alle lijnen. Lukt het dan niet via coronatest.nl of via het landelijke telefoonnummer, dan kunnen mensen ons ook bellen en kijken wij wat we voor ze kunnen doen."

Vandaag testte de GGD in Drenthe meer dan de maximale capaciteit:

Van der Heide prijst de medewerkers van GGD Drenthe. Om de topdrukte aan te kunnen wordt er volgens haar veel van hen gevraagd: "Wat in Drenthe een voordeel is, dat is dat onze medewerkers overal voor opgeleid worden. Dat maakt ons hier heel flexibel."

"Wat we ook hebben gedaan is de pauzes anders te ordenen. Bijvoorbeeld bij de bron- en contactonderzoekers die op de testlocaties werken. Als dan de testers pauze hebben, dan kunnen zij (de bron- en contactonderzoekers red.) weer mensen testen, want daar zijn zij ook voor opgeleid", vertelt Van der Heide.

Uitbreiden

GGD Drenthe kijkt ondertussen naar mogelijkheden om de testcapaciteit te kunnen uitbreiden. Zo kijkt het of er bij de bestaande testlocaties in Emmen en Assen een extra straat open kan. En in Hoogeveen en Meppel is het een mogelijkheid om wanneer de vaccinatielocatie een dag dicht is, die te gebruiken voor tests.

Ook loopt GGD Drenthe volgens Van der Heide aan tegen personeelstekort, waardoor avondopenstelling ook geen optie is. "En we hebben ook al best veel personeel. Maar die vaccineren ook nog steeds veel. En morgen beginnen we met de boosterprik. En veel mensen krijgen een positieve testuitslag die gebeld moeten worden door onze bron- en contactonderzoekers. En dan krijgen we ook nog veel telefoontjes. Dus het is ook allemaal een beetje 'en, en, en'."

Snotneuzen

Bang dat mensen nu mogelijk zich maar niet laten testen, omdat ze misschien te lang moeten wachten is de GGD niet. "We zijn juist ontzettend blij dat mensen op dit moment zo hun verantwoordelijkheid nemen. Blijf dat vooral doen en blijf thuis tot de testuitslag binnen is", aldus Van der Heide.

Wel wil de GGD-woordvoerder benadrukken dat mensen die rondlopen met het verkoudheidsvirus ook voorzichtig moeten zijn. "12 procent van de GGD-testen is corona. Dus het blijft belangrijk om te testen. Maar we zien ook dat het verkoudheidsvirus omhoog gaat."

"Dus ben je verkouden maar negatief getest, wees dan voorzichtig en probeer niet anderen aan te steken. Want dan komen die ook in hetzelfde proces en moeten ook zij wachten op een testuitslag. En dat zorgt dus voor meer testuitslagen", aldus Van der Heide tot besluit.

Lees ook: