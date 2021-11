Nijeveen wil met elektrische deelauto's en coaching CO2-neutraal worden

Bij toekomstige projecten ziet de gemeente de energiecoöperatie als een belangrijke gesprekspartner en schakel naar het dorp. Wethouder Jaap van der Haar is daarom blij dat de samenwerking formeel is bekrachtigd met de samenwerkingsovereenkomst.

"In 2040 wil de gemeente Meppel CO2-neutraal zijn. Een grote opgave die we alleen realiseren als we het samen doen", zegt Van der Haar. "Duurzaam Nijeveen speelt daarin een belangrijke rol. De energiecoöperatie heeft een breed netwerk en kent de inwoners van Nijeveen als geen ander. De daadkracht en lokale betrokkenheid hebben we de komende jaren nog hard nodig."

Elektrische deelauto's

Volgens voorzitter Harry van Dijk kan de coöperatie de gemeente goed helpen met inricht in de lokale wensen. Ook wil hij gemeentelijke stappen uitleggen in het dorp om draagvlak te creëren. "Samen sta je sterker in de grote opgave die we met elkaar hebben. Juist nu is dat belangrijk", aldus Van Dijk.

Onder aanvoering van de coöperatie zijn al verschillende projecten gestart. Zo komen er energiecoaches die huishoudens adviseren hoe zij energie kunnen besparen of hun woning kunnen verduurzamen. Daarnaast wordt onderzocht of er een project met elektrische deelauto's in Nijeveen kan worden gerealiseerd.

