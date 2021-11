Universiteit van Noorden: Universiteit en hogescholen slaan handen ineen

Een leerlijn

Dat is het plan van de Kennisagenda van de Universiteit van het Noorden. De RUG, NHL Stenden, Hanzehogeschool Groningen, Van Hall Larenstein en het UMCG willen doorlopende leerlijnen ontwikkelen, zodat jongeren van MBO tot aan de universiteit in het Noorden terecht kunnen en niet weg trekken. Sterker nog: het onderwijs en samenwerking met het bedrijfsleven moet moet zo aantrekkelijk worden gemaakt dat het uit andere landen studenten aantrekt. Eén voorbeeld van hoe verregaande samenwerking tussen universiteit en een hogeschool eruit moet zien is er al, bij NHL Stenden in Emmen. Daar zijn de vakgroepen biokunststoffen van de RUG en de hogeschool samengevoegd tot één.

Bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de RUG en collega-voorzitter Erica Schaper van NHL Stenden zien vier grote 'transities' waar het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid de komende jaren fors de schouders onder moeten zetten: van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar duurzame energie, van zorg naar positieve gezondheid en van analoog naar digitaal. Volgens De Vries kun je het zonder samenwerking niet redden. En liggen er kansen voor het Noorden om een voorsprong op andere regio's te nemen en dat weer uit te venten.

"Er is al heel veel innovatie in het noorden maar dat wordt aan Den Haag en ook aan Brussel vaak nog niet goed duidelijk gemaakt. Daar zijn heel veel fondsen en financiële middelen om zaken voor elkaar te krijgen. Maar dan moet je wel een goed verhaal hebben. Dat hebben we nu met de Kennisagenda van de Universiteit van het Noorden en zo proberen we tot meer innovatie en toepassing van wetenschappelijke kennis te komen", aldus de Vries en Schaper.

Terug naar Emmen waar het voor Nederland unieke experiment met de twee in elkaar opgegane vakgroepen biokunststoffen van de RUG en NHL Stenden inmiddels hun eerste onderzoeks-succes hebben behaald. Dat smaakt naar meer, ook in Emmen. Daar azen ze op meer van dat soort samenwerkingen. Wat Jouke de Vries van de RUG betreft worden die onderzocht.

Ook de plannen voor een doorgaande leerlijn van MBO tot universiteit in samenwerking met het bedrijfsleven zoals de GeTec-chemische industrie en de gezondheidszorg van Treant borrelen al volop. Een tech-hub in de oude busremise tussen de scholen en het GeteC-terrein en een nieuwe campus van NHL Stenden en het Drenthe college moeten de broedplek worden.

