VOZ wil ook twee supermarkten op PBH-terrein: neuzen eindelijk dezelfde kant op

Naast de Albert Heijn, die al een aantal jaar met een tijdelijke supermarkt op het PBH-terrein zit, zal de Jumbo - die nu aan de Stationsweg bij de Grote Brink zit - ook naar het terrein verplaatst worden. Of dat daadwerkelijk een goed idee is, daarover werd bijna tien jaar gediscussieerd. "Toen ik anderhalf jaar geleden voorzitter werd, waren er al jarenlang gesprekken gehouden", vertelt René Kuipers, voorzitter van de ondernemersvereniging. "In die gesprekken werd jaren gekeken naar wat er niet kan, maar het werd tijd om te kijken naar wat er wel kan. De neuzen staan nu eindelijk dezelfde kant op."

Het voormalige PBH-terrein waar de supermarkten zich kunnen gaan vestigen (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

VOZ gaat akkoord met het voorstel om beide supermarkten naar het terrein te verplaatsen, mits er een discounter komt midden in de Stationsstraat. In een eerder plan zou ook een prijsvechter bij de Albert Heijn en de Jumbo zich op het voormalige Prins Bernhardhoeve-terrein vestigen. Dat plan kreeg weerstand van winkeliers omdat zij bang waren dat het winkelend publiek uit de Stationsstraat werden getrokken. Met een tussenoplossing, dat wanneer er in de toekomst een discounter naar het dorp komt en deze zich midden in de straat vestigt, zijn de ondernemers positiever over het plan.

Ook het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo is blij dat er positief gereageerd wordt op de plannen die zij eind september presenteerde. Wethouder René Kraaijenbrink ziet graag twee supermarkten op de voorzijde van het PBH-terrein. Daarbij kom misschien nog een gezondheidscentrum. Toch kan hij niet beloven dat als er in de toekomst een prijsvechter-supermarkt naar Zuidlaren komt, deze ook daadwerkelijk naar het pand van de Jumbo of op een andere plek aan de Stationsweg kan verhuizen.

Aantasting beschermd dorpsgezicht

De Jumbo aan de Stationsweg wil uitbreiden, maar dat kan volgens een studie niet zonder dat het beschermd dorpsgezicht wordt aangetast. De panden om de Jumbo heen moeten gesloopt worden. Dat ziet het college van B&W niet zitten omdat 'de identiteit van Zuidlaren dan wordt aangetast'. "Dat is voor consumenten één van de belangrijke redenen om het centrum in te gaan, Naast de kwaliteit waar de winkels en horeca in Zuidlaren bekend om staan", aldus het college.

In Drenthe Nu werd uitgelegd hoe de situatie nu is:

Vernieuwingen in het centrum

Volgens Kuipers is er nu, nu de neuzen van zowel de gemeente als de ondernemers in Zuidlaren vrijwel allemaal dezelfde kant op staan, een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het centrumplan. De gemeente wil investeren in de looproutes tussen de supermarkten op het PBH-terrein en de rest van het dorpscentrum. Zo moet het aantrekkelijk worden om na het boodschappen doen, ook de rest van de winkels te bezoeken.

Toch is niet iedereen enthousiast over het plan. Een groep inwoners heeft zich verenigd in een klankboardgroep en ziet liever dat de supermarkt aan de Stationsweg blijft bestaan. Zij denken dat de supermarkt daar genoeg mogelijkheden heeft om uit te breiden en dat dat ook op een verantwoorde manier kan zonder dat het beschermd dorpsgezicht wordt aangetast. Daarnaast zien zij ook de mogelijkheden om het parkeerprobleem op te lossen. Ze stellen in een brief aan het college voor om onder andere te kijken naar een blauwe parkeerzone. Eerder dit jaar zei het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen van GroenLinks, niets te zien in zo'n parkeerzone.

Actie

Volgende week wordt er in de gemeenteraadsvergadering gesproken over de supermarktenkwestie. Wethouder Kraaijenbrink is in ieder geval blij dat de ondernemersvereniging enthousiast is over het plan. "Je krijgt niet iedereen tevreden, maar ik hoop dat dit een kantelpunt is en dat we kunnen zeggen van hieruit gaan we verder."

Als het plan doorgaat zal het tijdelijke gebouw van de huidige Albert Heijn worden afgebroken. Er komt dan een nieuwe invulling van het Prins Bernhardhoeveterrein. Daarover is nog niets besloten. Daarnaast staat het dorp veel meer vernieuwingen te wachten. Op de achterzijde van het PBH-terrein komt de nieuwe woonwijk Laarhove. Ook wordt gekeken of het dorp het doorgaande verkeer zo veel mogelijk uit het centrum kan halen. Een mogelijke rondweg is meerdere malen besproken, maar niet iedereen is daar even enthousiast over.

