Taakstraffen geëist voor ‘hulpjes’ in omvangrijke digitale oplichtingszaak

Beiden kwamen in het onderzoek naar een 'Phishing-bende' bovendrijven als hulpjes van een 22-jarige Groninger, die als hoofdverdachte in deze zaak een celstraf van 4,5 jaar kreeg opgelegd.

Inloggegevens

Tussen maart en september vorig jaar werden tientallen mensen de dupe van digitale oplichting, phishing en computervredebreuk. Via sms-bommen met betalingsverzoeken kregen criminelen de beschikking over de inloggegevens.

Twee van de slachtoffers stortten geld voor hun aankopen via Markplaats op de bankrekening van de man uit Peize. Die erkende dat hij zijn rekening hiervoor had uitgeleend voor honderd euro. Hij zei niet aan wie en ook niet wie van zijn rekening pinde. Een van de slachtoffers maakte een bedrag van bijna 300 euro over, een ander slachtoffer zag dat er van haar bankrekening 1800 euro was verdwenen.

Hotelkamer Paterswolde

De verdachte huurde ook een kamer in een hotel in Paterswolde. Daar liet hij een portemonnee achter met bankpassen van hemzelf, maar ook van andere mensen. De beurs was gestolen, zei de man tegen de rechter. De man werd uiteindelijk in Duitsland aangehouden. Hij zat in een gehuurde auto, samen met de 19-jarige medeverdachte. In de auto lagen goederen.

'Snel geld verdienen'

Op de telefoon van de Groninger stonden WhatsApp-gesprekken met de hoofdverdachte. De gesprekken gingen over 'snel geld verdienen' en 'een bank fixen want dan hebben we leefgeld'. Ook waren de gesprekken voorzien van linkjes met betaalverzoeken die waren gebruikt om mensen op te lichten.

Beide mannen hebben een strafblad. De uitspraak is over twee weken.

