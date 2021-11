2g-beleid kan FC Emmen ook sportief treffen

Als het beleid namelijk heel strak wordt gehanteerd dan worden ook spelers van de Drentse club uitgesloten van wedstrijden. Op dit moment zijn vier spelers niet gevaccineerd. "We moeten afwachten wat het kabinet gaat beslissen", aldus Lukkien in FC Emmen Rood Wit TV. "Natuurlijk brengt dat enige spanning met zich mee, maar het is zoals het is. Het aantal coronagevallen loopt enorm op en ook wij zijn nu getroffen met twee stafleden en Lorenzo Burnet."

Lukkien vervolgt: "Eigenlijk ben ik wel een beetje klaar met alle meningen over het virus. We moeten het maar overlaten aan de specialisten. Het enige wat wij als club kunnen doen is de regels in acht nemen en de spelers op het hart drukken dat ze goed voor zichzelf moeten zorgen."

'De regelgeving is totaal niet rechtlijnig'

De net ingevoerde regelgeving vanuit de overheid is Lukkien wel een doorn in het oog. "Omdat het bijna niet uit te leggen is. Het is totaal niet rechtlijnig. Ik begrijp dat het virus heel onvoorspelbaar is, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar het valt niet uit te leggen dat een ouder niet bij een sportwedstrijd van zijn of haar kind(eren) kan kijken in het weekend, maar ze wel bij de poort kan opwachten om vervolgens samen naar de bioscoop te gaan. Ook dat er geen publiek in het stadion mag is vreemd. De clubs hebben aan allerlei experimenten meegedaan. Daaruit bleek dat de besmettingsgraad niet significant oploopt. Bovendien was er geen bindend advies vanuit het OMT om het publiek te weren."

Zonder Burnet, vermoedelijk met Apau én El Azzouzi tegen Jong PSV

Zonder supporters, die zich overigens vlak voor de wedstrijd wél gaan verzamelen voor het stadion, ontvangt FC Emmen morgenavond Jong PSV. Dat is een ontmoeting tussen de nummers 4 en 12 van de Keuken Kampioen Divisie. FC Emmen heeft 26 punten uit 14 duels, terwijl de Eindhovenaren 18 punten hebben verzameld uit 14 wedstrijden.

Lukkien, die Jong PSV betitelt als 'een bedrijvig ploegje', moet het morgen dus stellen zonder Lorenzo Burnet. Zijn logische vervanger is Mitch Apau. Op het middenveld lijkt de oefenmeester te kiezen voor Oussama El Azzouzi die dan de voorkeur krijgt boven Lucas Bernadou. Lukkien hield echter zijn opstelling nog geheim. "Voor wie ik ook kies, betekent geen diskwalificatie van de ander. Ik ben namelijk heel tevreden over Lucas en Oussama, maar ook over Jari (Vlak) en Teun (Bijleveld)."

Miguel Araujo keerde donderdagochtend terug uit Peru waar hij twee duels mocht toekijken hoe zijn landgenoten twee duels wonnen op weg naar (mogelijk) het WK voetbal in Qatar. Voor de verdediger werd de training van donderdag verschoven naar de middag.

Vermoedelijke opstelling

Brouwer; Luzayadio, Araujo, Veldmate, Apau; El Azzouzi, Vlak, Mendes; Van Ooijen, Hilterman en Assehnoun.

Lentini Caciano, Peet Bijen en Jeff Hardeveld zijn nog niet inzetbaar. Dat is Reda Kharchouch wel, nadat hij het oefenduel tegen FC Groningen (vorige week) nog liet schieten.