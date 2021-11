Raad Assen steekt 'graag' 4 ton in sociale huur op Acmesa-terrein

De raad van Assen steekt graag 400.000 euro aan gemeentegeld in 77 sociale huurwoningen op het vroegere Acmesa-terrein tussen station en stadscentrum. Alle raadsfracties zijn blij dat er op deze binnenstedelijke bouwlocatie plek is voor sociale huisvesting en gaven stuk voor stuk vooral complimenten aan wethouder Karin Dekker (GroenLinks) dat ze op deze manier sociale woningbouw mogelijk maakt.

Op het al jaren braakliggende terrein van de vroegere melkfabriek zouden eerst alleen 80 koopwoningen komen, inclusief een hoge woontoren. Maar op verzoek van de gemeente heeft projectontwikkelaar Bemog dit plan alsnog aangepast, en woningcorporatie Actium bij de planontwikkeling betrokken. Daardoor komen in het uiteindelijke plan met name woningen in de sociale huursector. Het gaat dan om maximaal 77 huurappartementen. Er blijft plek over voor 34 tot 36 grondgebonden koopwoningen.

Woontoren van 45 meter

Woningcorporatie Actium gaat de ruim zeventig huurappartementen bouwen, maar kan dat niet zonder financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Die haalt nu vier ton uit de algemene reserve, omdat er grote behoefte is aan sociale woningbouw. "7.500 euro per huurwoning als bijdrage vanuit de gemeente lijkt me zeer acceptabel", aldus VVD-raadslid Bert Homan.

De huurhuizen komen in twee appartementengebouwen, waarvan eentje een hoge woontoren is. Die komt op de hoek van de Rolderstraat en de Hendrik de Ruiterstraat en wordt met 45 meter net zo hoog als de Abel Tasmantoren er schuin tegenover.

Landmark

Volgens het college van B en W gaat het om een 'prominente locatie' bij een drukke kruising richting de binnenstad. Een woontoren op die plek zal een 'landmark' zijn, goed zichtbaar vanaf het station, vanuit het centrum en vanaf het Veemarktterrein. Het andere gebouw met huurwoningen is een kleiner appartementengebouw dat naast de woontoren komt. De 34 tot 36 koopwoningen in het gebied zijn vrijstaande woningen, tweekappers of rijwoningen.

De ChristenUnie is blij dat er eindelijk schot komt in invulling van het al jaren braakliggende fabrieksterrein. "En dan met 110 woningen erbij, die hard hard nodig zijn om de woningmarkt in Assen in beweging te houden", aldus CU-raadslid Cor Staal. "Complimenten dat er maar liefst 77 huurappartementen bijkomen, daar hebben wij de vier ton graag voor over."

Fonds voor sociale woningbouw

Een aantal partijen hoopt dat er meer binnenstedelijke woningen op deze manier bij kunnen komen. ChristenUnie en VVD willen dat het college een vereveningsfonds in het leven roept, om sociale woningbouw te stimuleren. Elk woningbouwplan moet dan voor 30 procent uit sociale huurwoningen bestaan. Bouwt een projectontwikkelaar minder sociale huurwoningen, dan moet hij geld storten in dit vereveningsfonds. Bouwt hij meer, dan krijgt hij subsidie uit het fonds.

Over een dergelijk fonds, kon wethouder Dekker vanavond nog geen toezeggingen doen. "Ik wil eerst kijken of er draagvlak is bij partijen", zei ze. VVD'er Bert Homan had daar geen boodschap aan. "Een meerderheid staat achter zo'n fonds. En het is interessant om met partijen te praten, maar wij bepalen als raad." Hij wil in december horen of de raad zo'n vereveningsfonds kan verwachten.

Liefst een plus

Doorgaans heeft de oppositie in Assen het niet zo op wethouder Karin Dekker, maar dit keer waren zelfs Stadspartij PLOP, CDA, PvdA en Assen Centraal vol lof over het plan. Toch zien ze het liefst dat de 77 huurappartementen op het Acmesa-terrein bovenop de ambitie komt die Assen al heeft voor de bouw van sociale huurwoningen.

Voor 2030 moeten er 600 huurwoningen bijgebouwd zijn, zo staat in de Asser woonvisie. Maar het merendeel van de politiek wil versnellen, 'en dus meer tempo erin', aldus raadsfracties. "Als deze huurhuizen er extra bijkomen, dat maakt het pas echt uniek", vindt CDA-voorman Ronald Witteman. Wethouder Dekker wil ook wel heel graag versnellen met sociale huurwoningen, "maar nu al toezeggen dat deze 77 een plus zijn, dat gaat me een stapje te ver."

Over de exacte invulling van het gebied met de koopwoningen, huurappartementen, groen en een speelplaats volgt binnenkort nog een inloopbijeenkomst voor omwonenden, zo zei wethouder Karin Dekker toe.

