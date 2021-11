Extra geld voor Koloniën: Johannes van den Bosch spreekt nu ook Duits

De bordjes bij De Proefkolonie worden in het Duits vertaald en er komen audiotours in het Engels en Duits, zodat ook mensen met een visuele beperking het verhaal van de Koloniën van Weldadigheid volledig mee kunnen krijgen. Daarnaast zijn de interactieve spellen straks voor Duitstalige bezoeker moeiteloos te volgen; die spellen waren al in het Engels beschikbaar. De teksten van de twee films die in het museum draaien zijn straks ook in het Duits en Engels te horen. "Dat gaat via een infrarood lampje dat op de milliseconde synchroon draait met het Nederlandse geluid bij de films", zegt educator Alfred Geerts, trekker van het internationaliseringsproject.

Luistertocht

De Koloniën van Weldadigheid werden in 1818 gesticht door Johannes van den Bosch. In Nederland en België werden er 'vrije' en 'onvrije' koloniën gesticht, waar armen, wezen en bedelaars werden ondergebracht en moesten werken aan hun toekomst. In Veenhuizen wordt dat verhaal via een luistertocht verteld door Suzanna Jansen, schrijver van het boek Het Pauperparadijs. Bezoekers krijgen tijdens een tocht van 15 kilometer via een koptelefoon te horen wat er in het verleden heeft afgespeeld.

Die luistertocht krijgt nu navolging in de andere Drentse koloniën. "Het verhaal gaat over het bijzondere cultuurlandschap, over de monumenten, over het bijzondere initiatief dat de voorloper is van onze huidige verzorgingsstaat", zegt Geerts. "Dat hele verhaal komt naar voren in het landschap, maar je moet mensen daarbij helpen, want als je kijkt weet je niet wat je ziet."

Alleen informatiebordjes bij de gebouwen vertellen is niet genoeg, vindt Geerts. De luistertocht vertelt het verhaal van kolonisten die er geleefd hebben en brengt het tot leven. "Het verhaal is gekoppeld aan plekken waar ze hebben gewoond, gewerkt en soms een conflict hebben gehad." De audiotour, die per fiets kan worden gemaakt, gaat door Frederiksoord, Willemsoord, Wilhelminaoord en Vierdeparten en komt ook beschikbaar in het Engels en Duits.

Coronasteun

Naast het geld voor internationalisering stelt de provincie 25.000 euro beschikbaar aan de grote musea voor het laatste kwartaal van 2021; gemeenten doen daar ook nog een bedrag bij. De coronasteun van het Rijk is per 1 oktober namelijk gestopt en de bezoekersaantallen vallen tegen. Het gaat hierbij om coronasteun voor Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen, het Gevangenismuseum in Veenhuizen, het Hunebedcentrum in Borger, Museum De Buitenplaats in Eelde, Museum De Proefkolonie in Frederiksoord en Het Veenpark in Barger-Compascuum. Daarnaast krijgt stichting Veenbrand een bijdrage van 70.000 euro zodat het gelijknamige theaterproject in 2022 doorgang kan vinden.

Peter Sluiter, directeur van Museum De Proefkolonie en het Gevangenismuseum in Veenhuizen, verwacht met de extra steun dit jaar zwarte cijfers te kunnen schrijven. "Vorig jaar schreven we rode cijfers en als we twee keer achter elkaar rode cijfers moeten schrijven, dan wordt het wel lastig, vooral met zo'n jong museum als De Proefkolonie."

