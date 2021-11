Burgemeester Assen: 'Voor dit jaar is vuurwerkverbod de beste optie'

Burgemeester Marco Out van de gemeente Assen is helder. Een vuurwerkverbod voor dit jaar is de beste optie, meent hij.

"Vorig jaar was de argumentatie dat het de zorg zou ontlasten." En het vuurwerkverbod van vorig jaar werkte. Het aantal vuurwerkslachtoffers daalde met 70 procent. "Dat is aanzienlijk", zegt Out. "Combineer dat met de zware druk op de zorg."

Het demissionaire kabinet neemt vandaag een besluit of er wel of geen algeheel vuurwerkverbod met oud en nieuw komt, meldt de NOS. Dus een verbod op het afsteken van vuurwerk en een verbod of de verkoop ervan. Het kabinet zou er niet zo veel in zien, omdat de huidige coronasituatie daar geen aanleiding voor zou geven.

In een brief aan demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid pleiten de burgemeesters juist voor een vuurwerkverbod. Marco Out wijst daarvoor ook juist naar de druk op de zorg in het Noorden. Het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN) kwam gisteren met een waarschuwing dat de zorg in Noord-Nederland overvol dreigt te raken, omdat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in het Noorden blijft stijgen. In de Drentse, Groningse en Friese ziekenhuizen lagen gisteren 157 coronapatiënten, van wie 37 op de intensive care.

Lokale maatregelen

Het kabinet laat wel ruimte aan gemeenten om lokaal maatregelen te treffen. "Het is veel verstandiger als er landelijk wordt vastgesteld wat wel en niet mag", aldus Out. "Voor dit jaar is een algeheel vuurwerkverbod de beste optie. De besmettingen en opnames stijgen nog steeds." Gisteren werd wederom een recordaantal nieuwe positieve tests gemeld in Drenthe: 470. Landelijk werden er 23.680 positieve coronatests geregistreerd, ook een dagrecord.

Out acht het zeker niet uitgesloten dat er in Assen gekeken gaat worden naar die lokale maatregelen, maar hij heeft veel liever dat er een landelijk besluit komt. "Het lijkt mij een wijs besluit om de instroom in de zorg te verlagen."

Carbid

Marco Out kan nog niets zeggen over het al dan niet door laten gaan van carbidschieten. "Dat is een buitenevenement. Daarvoor is het ook afwachten wat de regels tegen die tijd zijn."

