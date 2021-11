Directe buslijn naar Ter Apel en gerichte aanpak overlast daklozen: 'De maat is echt vol'

Vanaf volgende week rijdt er drie keer per dag een bus vanuit Zwolle rechtstreeks naar het AZC in Ter Apel. Dat is een van de maatregelen om de overlast en onveilige situaties in het openbaar vervoer tussen Zwolle, Emmen en Ter Apel te verminderen, en op het station van Emmen zelf.

Daarnaast heeft burgemeester Eric van Oosterhout er bij het ministerie op aangedrongen om asielzoekers die vanuit Ter Apel naar Emmen reizen en agressief gedrag vertonen of diefstal plegen, sneller in de handhaving- en toezichtlocatie (HTL) opvang in Hoogeveen te plaatsen.

Grens bereikt

"De maat is echt vol", vindt burgemeester Eric van Oosterhout. "Voor velen is de grens bereikt. Voor iedereen moet een plek zijn in onze gemeente, maar je hebt je wel te gedragen. En als de veiligheid in het geding is, dan moet je als betrokken partijen niet alleen overleggen, maar ook allemaal je verantwoordelijkheid nemen en tot actie overgaan."

Naast deze oplossing, worden er meer acties in gang gezet om te zorgen dat in Emmen veilig gewerkt, gewoond en gereisd kan worden. Zo is samen met het Leger des Heils en de politie een plan opgesteld om overlast van dak- en thuislozen in het gebied tussen de dagopvang van het Leger des Heils en het station terug te dringen.

Tien tot twaalf personen

De aanpak is donderdagavond besproken met de omwonenden van de Leger des Heils-opvang, ondernemers en lokale wijkbesturen. Het gaat om een groep van ongeveer tien tot twaalf personen, variërend van dakloze mensen met verslavingsprobleem tot (voormalige) arbeidsmigranten en mensen die uit het AZC zijn gezet.

De GGZ komt drie keer in de week langs om in gesprek te gaan met de verslaafden, zo is afgesproken. Handhaving en de wijkagent surveilleren verder vaker in het gebied.

Gebiedsverboden

In overleg met politie worden in het uiterste geval gebiedsverboden afgegeven. Het Leger des Heils doet aanpassingen aan het pand van de dagopvang om rondhangen en overnachten tegen te gaan.

Tot slot kijken onder meer Vluchtelingenwerk en de gemeente wat gedaan kan worden om niet-Nederlandse daklozen of uit het AZC gezette mensen te laten terugkeren naar land van herkomst.