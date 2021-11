Grens van covidzorg in zicht in ziekenhuis Assen

Het moeilijkste scenario is dichtbij voor het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Het WZA is "in de laatste fase van opschaling" voor de covidzorg, zegt bestuursvoorzitter Paul van der Wijk. Er valt dus niet veel zorg meer af te schalen om ruimte te maken voor coronazorg.

"Er kunnen nog een paar bedjes bij en als die ook vol zijn moeten we echt naar wat moeilijker scenario's." Dan komt het zogenoemde zwarte scenario in beeld. "Dan hebben we het over het verschralen van de zorg, en minder verpleegkundigen per patiënt. En uiteindelijk misschien wel keuzes over wie er wel en niet in het ziekenhuis opgenomen kan worden", aldus Van der Wijk.

Niet op korte termijn

Als het zover komt dat er patiënten geselecteerd moeten worden, zijn daar afspraken over. Die zijn vastgelegd in een draaiboek. Medisch specialisten gebruiken dat voor hun besluiten. Maar Van der Wijk is nog voorzichtig: het WZA denkt niet op korte termijn zo'n keuze te hoeven maken. "We zien het aantal besmettingen natuurlijk snel toenemen, maar er worden relatief minder mensen opgenomen. Er zijn in Nederland 410 bedden op de intensive care bezet, en dat is ook ongeveer het aantal dat we voor coronapatiënten beschikbaar hebben. Als het er meer worden dan betekent het dat de andere zorg verder wordt afgeschaald."

Er liggen nu drie covidpatiënten op de intensive care in Assen. Er is eventueel plek voor een vierde. "Dat klinkt niet als heel veel, maar we hebben normaal zes ic-bedden. Dus al vijftig procent van de ic-zorg gaat naar corona-patiënten."

Naar Duitsland

Begin volgende week gaan weer Nederlandse coronapatiënten naar Duitsland, waar nog wel plek is op de intensive care. "Ik heb begrepen dat dat mogelijk tachtig tot honderd ic-bedden zouden kunnen zijn. Dat is toch wel tien procent van wat er in Nederland ongeveer beschikbaar. Dat zou zeer welkom zijn."

