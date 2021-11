Nieuwe jongerenruimte in De Nieuwe Kolk Assen gaat DNK-NXT heten

De nieuwe jongerenruimte in De Nieuwe Kolk (DNK) gaat DNK-NXT heten. De ruimte wordt speciaal ontwikkeld voor jongeren van 0 tot en met 18 jaar en opent in het voorjaar van 2022 haar deuren.

Eerder dit jaar konden Assenaren een naam bedenken en insturen. Ook was het onlangs voor iedereen mogelijk om te stemmen op de shortlist. De naam DNK-NXT kreeg veruit de meeste stemmen. De naam is bedacht door Greetje van der Ploeg. "Ik had nooit verwacht dat ik zou winnen. De naam was een ingeving. Ik zag de oproep om mee te denken en het schoot me ineens te binnen."

Volgende generatie

Voor haar staan de drie letters van NXT voor de volgende generatie. "Ik heb meegedaan omdat ik cultuur in de opvoeding belangrijk vind. Ik heb zelf twee kinderen van 5 en 7 en vind het belangrijk dat ze dingen meekrijgen, dat ze naar de bibliotheek en het theater kunnen. Dat ze in aanraking komen met dingen buiten hun eigen referentiekader. Ik gun het de jeugd in Assen ook erg dat ze een plek krijgen waar ze hun wereld kunnen verbreden." Ook Hanneke Bruggemans, directeur van DNK, is blij met de nieuwe naam: "Ik vind het een sterke en dynamische naam die eigentijds is en weergeeft dat we aan de toekomst bouwen."

DNK-NXT komt in de voormalige expositieruimte KINK, net als de jeugdbibliotheek en het JackLab. Met deze nieuwe jongerenruimte wil DNK een zogenaamde 'third place' worden voor jongeren. Dit is een plek naast huis en school of werk waar jongeren kunnen leren, ontdekken en spelen.

