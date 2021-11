Hoge reclamemasten en kleine zonneparken eerst langs raad Assen

Gisteravond zijn twee amendementen in de gemeenteraad aangenomen, waardoor het niet zomaar aan het college van B en W is om hiervoor een omgevingsvergunning af te geven. Voor zowel hogere reclamepalen als zonnepanelen op stukken grond heeft de raad alsnog een zogeheten 'bindend adviesrecht' afgedwongen.

'Klein kan ook storend zijn'

Het was de bedoeling om vergunningen voor zonneparkjes, kleiner dan één hectare, simpelweg door het college van B en W af te laten tikken met de nieuwe Omgevingswet. Maar steken Stadspartij PLOP en SP graag een stokje voor. "Ook zonnepanelen op de grond, als is dat tien bij tien meter, kunnen storend zijn voor inwoners. En daar willen we dan als raad iets van kunnen vinden. Zonneparkjes zorgen toch vaak voor maatschappelijke onrust, hoe klein of groot ook. We zeggen eerst de daken dan pas de grond. En ons motto is liever safe dan sorry", vindt SP-fractievoorzitter Jannie Drenthe.

Daarom pleitten de partijen alsnog voor een bindend adviesrecht voor de raad voor kleine zonneparken. De andere fracties steunden het wijzigingsvoorstel. Alleen GroenLinks en D66 zien er geen heil in, en stemden tegen. "De nieuwe Omgevingswet is juist bedoeld om het sneller en makkelijker te maken voor burgers", aldus fractievoorzitter Hans Marskamp. "Dit werkt juist averechts. We moeten als gemeenteraad niet te veel tot achter de punt en komma willen regelen, dat schiet namelijk niet op."

Kleine windmolens

Zo vindt GroenLinks de ruimtelijke impact van kleine windmolens, lager dan 25 meter, ook maar beperkt. En daarom zou een bindend advies van de raad in dergelijke gevallen ook niet nodig moeten zijn. "Dat een vergunningaanvraag eerst ook langs de raad moet, dat staat op gespannen voet met de genoemde verbeterdoelen van de Omgevingswet, zoals een eenvoudiger en snellere besluitvorming", vindt Marskamp van GroenLinks.

Maar hij kreeg alleen CU en D66 achter zich om de kleine windturbines te schrappen uit het bindend adviesrecht. Het merendeel van de Asser raad wil over alle windmolens blijven beslissen, hoe klein ze ook zijn. 50PLUS vindt ze in alle gevallen een gruwel: "Windturbines, die horen hier niet thuis, weg met die dingen."

Hoge reclamemasten

De SP wil graag af van landschapsvervuilende reclameborden en zeker als het gaat om reclamemasten van tien meter of hoger, "of ze nu verlicht zijn of niet", vindt SP-fractievoorzitter Jannie Drenthe. Ze wil als raad daarom strak de vinger aan de pols kunnen houden, zodra een omgevingsvergunning voor zo'n paal wordt aangevraagd.

"Kostbare duisternis wordt verstoord, en ook overdag passen die hoge masten niet bij het beeld van de ontspannen en groene stad die we willen zijn als Assen. Ze hebben een grote impact op de leefomgeving." De SP kreeg een meerderheid aan haar kant om zeggenschap te houden over reclamepalen, met steun van CU, GroenLinks, D66, CDA en Lijst Deen.

De VVD waarschuwde ook nog eens dat de omgevingswet er juist om bedoeld is om vergunningaanvragen zo kort mogelijk te maken, "We moeten ons als lokale overheid niet overal mee bemoeien. Het is de kunst van het loslaten", aldus Richard Klok.

Geen ellenlange vergunningentermijn

De nieuwe Omgevingswet gaat op 1 juli 2022 in en bundelt en vereenvoudigt regels voor ruimtelijke projecten. Inwoners kunnen voortaan bij één loket terecht, en ellenlange vergunningentermijnen moeten korter. Het gaat om bijvoorbeeld woningbouw en uitbreiding van bedrijvigheid.

Het college van B en W kan zonder tussenkomst van de raad een omgevingsvergunning verlenen, ook al is er een afwijking van het omgevingsplan. Advies van de raad is pas nodig bij zaken waarvoor van tevoren is vastgesteld dat de raad wél zeggenschap wil. In Assen is nu zo'n lijst opgesteld. Die wordt wel over een jaar geëvalueerd, waardoor onderwerpen uiteindelijk ook weer van de lijst afgevoerd kunnen worden.