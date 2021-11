Toch landelijk verbod op afsteken vuurwerk tijdens jaarwisseling

Het demissionair kabinet heeft alsnog besloten een algeheel vuurwerkverbod in te stellen tijdens de jaarwisseling. Het kabinet doet dat nadat de burgemeesters in een brief aandrongen op een verbod.

"Belangrijkste reden is dat de zorg en het zorgpersoneel momenteel onder zware druk staan als gevolg van de coronacrisis", schreven de burgemeesters en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een brief. Eerder hadden Nederlandse artsen al voor een verbod gepleit. Gisteren leek het er nog op dat er geen landelijk verbod zou komen, maar in de ministerraad werd vandaag anders besloten.

'Beste optie'

Burgemeester Marco Out, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe en afgevaardigde in het Veiligheidsberaad, was al duidelijk: "Voor dit jaar is vuurwerkverbod de beste optie".

Hij kan op bijval rekenen vanuit Noordenveld. "Ik steun de oproep van de Veiligheidsregio's richting Den Haag om ook dit jaar een vuurwerkverbod in te voeren", laat Klaas Smid weten. De burgemeester van Noordenveld kijkt daarbij naar vorig jaar. "De zeer zorgelijke belasting op de ziekenhuizen vraagt daar nu eenmaal om. Vorig jaar heeft het verbod aantoonbaar geholpen om de druk niet te ver op te laten lopen. Hoe jammer het voor sommigen ook is, het is dit jaar niet anders."

Carbid

"We zitten middenin een zware fase van de coronapandemie", zegt Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen. Hij verwachtte al dat er een landelijke richtlijn zou komen. "De voorspellingen zijn ook niet goed. Dus dan ben ik eigenlijk wel weer terug bij af, zoals we het vorig jaar gedaan hebben. Toen waren de besmettingen ook heel hoog, dus ik snap heel goed dat er wordt gesproken over een vuurwerkverbod."

Van Oosterhout verwacht overigens dat het carbidschieten ook dit jaar wel door kan gaan, zij het net als afgelopen jaar in afgeslankte vorm. Volgens Van Oosterhout gebeuren er nog nauwelijks ongelukken met het carbidschieten en drukt de traditie dus ook niet zo op de zorg als evenementen met vuurwerk.

Twijfels

Burgemeester van Aa en Hunze Anno Wietze Hiemstra twijfelde nog over zijn standpunt over een vuurwerkverbod. Hij ziet het nadelige effect op de toch al overbelaste zorg in coronatijd. "Maar ik zie ook het grote plezier dat veel mensen eraan beleven in een tijd dat weinig mag en kan."

Marcel Thijsen van Tynaarlo zegt dat Marco Out de Drentse burgemeesters vertegenwoordigt in het Veiligheidsberaad. "Hij is genuanceerd hierin. Ikzelf ben in zijn algemeenheid niet voor een vuurwerkverbod. het argument van de zorg is erg eenzijdig, dan moet je ook alcohol verbieden."

Lees ook: