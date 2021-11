Stadslicht Festival ziet kaars doven: 'Volgend jaar pakken we het groots aan'

Veel licht, een grote kerstmarkt en een reuzenrad. Dat is hoe het centrum van Hoogeveen eruit had moeten zien tijdens het Stadslicht Festival in december. Maar vanwege de coronamaatregelen gaat de opvolger van de Noorderlichtjesparade dit jaar niet door.

Organisator Binnenstad Hoogeveen had gehoopt met de nieuwe opzet veel mensen te trekken naar het centrum. Maar vanwege de huidige maatregelen durft de organisatie het toch niet aan. "Dat is heel jammer, maar we willen de eerste editie van het festival direct goed lanceren", vertelt medeorganisator Albert Jan Vos. "Het voordeel is dat we nu een jaar de tijd hebben om het nog spectaculairder te maken."

Miljoenen lichtjes

Volgens Vos liep het aantal deelnemers aan de optocht met praalwagens van het Noorderlichtjesfestival al een tijdje terug. "Daarnaast vertrokken mensen direct uit het centrum zodra de laatste wagen voorbijkwam", legt hij uit. "Dat leverde uiteindelijk ook niks op voor de ondernemers. Daarom hebben we gekozen voor een nieuwe opzet."

In het plan staat dat de Hoofdstraat zelf één grote lichtshow wordt. De verlichte praalwagens komen niet meer langsgereden, maar bezoekers lopen dan onder een dak van miljoenen lichtjes. Ook ziet de organisatie kans voor een kerstmarkt, licht- en geluidshow en een reuzenrad van vijftig meter hoog. "Samen met muziek en de horeca heb je dan iets unieks in huis. En we hebben de middelen. Veel evenementen konden niet doorgaan, dus we kunnen wat extra's inzetten", aldus Vos.

Het afgelopen jaar is er al geïnvesteerd in het centrum. Onder andere een nieuwe geluidsinstallatie en sfeerverlichting zijn geplaatst. "Alle lampen in het centrum communiceren met elkaar", lacht de organisator. "Je kunt het op elkaar afstemmen en zo kan je een mooie show geven. Zelfs in de fonteinen op het Kerkplein zit verlichting."

Trekpleister

Het reuzenrad dat de organisatie voor ogen heeft is de grootste in Nederland. "Die stijgt nog zo'n 20 meter boven de toneeltoren van theater de Tamboer uit. Het was de bedoeling om die te plaatsen op de Eiermarkt. Dat is helaas niet mogelijk, omdat er een parkeergarage onder zit en het rad 270.000 kilo weegt", verklaart hij. "Een locatie ergens in het zuidelijke gedeelte van de Hoofdstraat leek ons het meest logisch. De verhuurder wist mij te vertellen dat mensen bereid zijn om tachtig kilometer te rijden om het ding te zien."

Het festival zou in eerste instantie vier dagen duren. Van 16 tot en met 19 december. Vos zag eerst nog kansen om een aantal onderdelen door te laten gaan, maar dat werd toch te ingewikkeld. "De kerstmarkt mag alleen wanneer er hekken komen te staan en de QR-code gecontroleerd kan worden. Maar hekken in de hoofdstraat wil je gewoon niet. Het moet voor iedereen toegankelijk blijven."

"Bij de muziekshow en de lichtshow gaan mensen stilstaan. Dan is het geen doorstroomevenement meer, dus dat valt ook af", vervolgt hij. "Het reuzenrad had nog gekund, maar je hebt daar een evenementenvergunning voor nodig. Met toekomstige maatregelen, die we nu nog niet kunnen voorzien, kan dat zomaar problemen opleveren. Het wachten zal zich volgend jaar dubbel en dwars uitbetalen."

