Zorgen over personeelstekort in gevangenis, maar Veenhuizen redt het net

De ondernemingsraad van de gevangenissen in Veenhuizen ziet een hoge werkdruk door personeelsgebrek. Het is een van de ondernemingsraden die gezamenlijk aan de bel trekken over dit probleem.

De centrale ondernemingsraad (COR) van de gevangenissen ziet dat het op een aantal plekken misloopt. In Veenhuizen redden ze het net, maar lopen ze ook tegen problemen aan. "Er is een groot verloop, oudere werknemers gaan met pensioen", zegt Karin Landman. Zij is voorzitter van de OR van de PI Veenhuizen.

Geen snelle oplossing

"Er zijn wel nieuwe mensen aangenomen, maar die moeten ingewerkt en opgeleid worden. De opleidingen zijn weer vertraagd door corona", stelt Landman. Een hele snelle oplossing ziet ze dus nog niet. "Maar we gaan in elk geval niet 'onder de sterkte' werken. Elke ploeg is volledig bezet, en dat kan ook niet anders." Verder kampt ook de PI Veenhuizen met meer zieken en personeel dat in thuisisolatie moet en zich moet laten testen.

Dat betekent dat mensen gevraagd wordt extra diensten te werken. "Andere dingen, zoals bepaalde overleggen, gaan op de lange baan."

Avondprogramma blijft

Op andere plekken in het land is de situatie ernstiger. In Zaandam ziet het personeel meer geweld van gedetineerden. Zover is het in Veenhuizen nog niet. Ook lukt het hier nog om het avondprogramma voor gedetineerden overeind te houden. De Centrale Ondernemingsraad vraagt de directie om dat te schrappen - zo komt er weer personeel vrij. "Wij denken nog niet aan het schrappen van het avondprogramma", stelt Landman.

Volgens de voorzitter van de COR herkent de landelijke directie de problemen, en wil die per locatie bekijken wat de problemen precies zijn en dan ook per locatie een plan op maat maken.

Dat zou in Veenhuizen welkom zijn. "Het houdt niet over, zo. Maar van de andere kant, je ziet het in veel sectoren nu."