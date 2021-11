Duitsland wordt strenger voor Nederlands bezoek

Als je geen vaccinatie- of herstelbewijs kunt uploaden moet je bij aankomst in quarantaine. Dat duurt in principe tien dagen, maar je kunt die tijd bekorten door een coronatest te doen. Dat kan vanaf de vijfde dag.

Er is wel een uitzondering voor grensverkeer, forenzen en mensen die doorreizen naar andere landen. Dat geldt ook voor mensen die in Duitsland moeten zijn voor hun opleiding. Wie minder dan 24 uur in Duitsland blijft, hoeft zich niet vooraf te registreren of bij aankomst in quarantaine. Ook als je alleen door Duitsland heen reist hoeft dat niet.