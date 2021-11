Meer overlijdens in Drenthe dan verwacht

De cijfers houden vrijwel gelijke trend met vorig jaar. Ook toen overleden in dezelfde week 120 Drenten.

De laatste weken is er vergeleken met 2019 wel een aanzienlijk verschil. Vergeleken met dezelfde weken in 2019 zijn er dit jaar tussen de twintig en dertig overlijdens per week meer. Dit is al zo sinds de laatste week van september.

Corona

Dat er meer sterfgevallen in Drenthe zijn vergeleken met 2019 komt niet door corona. De afgelopen week stierven er drie inwoners van Drenthe aan de gevolgen van corona, meldt het RIVM. Sinds oktober overleden er negentien Drenten aan corona.

Op onderstaande grafiek is het aantal overledenen per week in Drenthe te zien:

Landelijke cijfers over langere termijn

Volgens de CBS-cijfers gingen er in de weken 14 tot en met 40 van dit jaar in totaal 6.768 méér mensen dood dan gemiddeld in de periode voor corona - dus in de jaren 2015 tot en met 2019.

Als de ruim duizend coronadoden daar vanaf getrokken worden, dan blijft een aantal van 5.360 oversterfte over. Het is onduidelijk waardoor er zoveel meer mensen zijn overleden in de lente en zomer van 2021 dan in gemiddelde jaren. In tegenstelling tot veel andere jaren was er deze zomer bijvoorbeeld geen hittegolf - waar jaarlijks ook duizenden mensen door overlijden.

(Rechten: Cijfers: CBS / grafiek: FvD)

Kamervragen

Eind oktober werden hierover Kamervragen gesteld door Forum voor Democratie. De partij wil van demissionair minister Hugo de Jonge weten of hij een verklaring heeft voor de oversterfte in de periode van april tot oktober. Een antwoord hierop is er nog niet gekomen.

De partij werpt op haar website de vraag op of de oversterfte wordt veroorzaakt door de coronavaccinaties. Het vaccinatieplan is over dezelfde periode uitgerold als waar de oversterfte nu lijkt te pieken, aldus de partij.

Lees ook: