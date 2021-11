435 nieuwe positieve coronatests in Drenthe

In Drenthe zijn de afgelopen dag 435 nieuwe positieve testen gemeld. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. Dat is een daling ten opzichte van gisteren, toen werden 470 nieuwe gevallen gemeld. Dat was het hoogste aantal op één dag in Drenthe sinds het begin van de coronapandemie.

Het hoogste aantal nieuwe positieve testen is in de gemeente Emmen met 129, gevolgd door Assen met 52. Het gemiddeld aantal over de laatste zeven dagen stijgt van 374 naar 394. In de gemeente Tynaarlo is een persoon overleden met het coronavirus. Een patiënt uit Noordenveld is opgenomen in het ziekenhuis.

In Drentse ziekenhuizen liggen nu 36 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan tien op een ic-bed, blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. Gisteren lagen er nog 34 patiënten met corona in het ziekenhuis.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 19-11-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1951 (+17) 8 21 Assen 5518 (+52) 74 15 Borger-Odoorn 2210 (+28) 36 16 Coevorden 4017 (+32) 63 33 Emmen 12526 (+129) 201 86 Hoogeveen 6388 (+28) 88 42 Meppel 3268 (+30) 35 33 Midden-Drenthe 2776 (+19) 41 32 Noordenveld 2483 (+38) 36 (+1) 26 Tynaarlo 2338 (+24) 28 26 (+1) Westerveld 1471 (+8) 19 22 De Wolden 2775 (+26) 39 27 Onbekend 134 (+4) 0 0

Landelijk

Landelijk zijn tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 21.099 positieve coronatests geregistreerd. Dat is het op een na hoogste aantal ooit. Alleen gisteren meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meer nieuwe gevallen (23.641).

In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 130.813 positieve tests aan het licht gekomen, gemiddeld 18.688 per dag. Dat is het hoogste niveau ooit. Het gemiddelde stijgt voor de 50e dag op rij.

Het RIVM kreeg 39 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Onder hen waren drie inwoners van Zutphen. Verder hadden Amsterdam, Eindhoven, Maastricht, Heerlen en Beuningen allemaal twee meldingen van sterfgevallen. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze nu zijn overleden. De melding komt soms pas na een tijdje binnen bij het RIVM.

In de afgelopen week zijn 207 sterfgevallen gemeld. Dat is het hoogste niveau sinds 23 maart.