Tekort aan forensisch artsen in het Noorden: 'Draaien lange en meerdere diensten achter elkaar'

Hans Kox, directeur publieke gezondheid van de GGD Drenthe, heeft grote zorgen over een groeiend tekort aan forensische artsen. Er is nog 24 uur per dag een forensisch arts beschikbaar, maar hij geeft een waarschuwing af. "De pool van mensen waaruit wij putten is klein."

In Drenthe zijn zes lijkschouwers actief. Zij zijn fulltime in dienst en zijn goed voor ongeveer 300 lijkschouwingen per jaar in Drenthe.

Onlangs is er een rapport naar de Tweede Kamer gestuurd waarin staat dat gemeentelijke lijkschouw door forensisch artsen onder druk staat. Er zijn veel zorgen op korte termijn. "Onze forensisch artsen voeren de lijkschouw uit in Groningen, Friesland en Drenthe. Ze draaien lange en vaak meerdere diensten achter elkaar. Zo zorgen ze er met elkaar voor dat de kwaliteit van de lijkschouw voldoet aan alle normen", zegt Kox. "Er is onvoldoende geld om de uitvoering en kwaliteit te kunnen garanderen. Dat is zorgelijk."

Wat doet een forensisch arts? Forensisch artsen doen onderzoek of er bij iemand sprake is van een niet-natuurlijke dood, en of er aanwijzingen en sporen zijn van een misdrijf. Jaarlijks vinden er tussen 10.000 en 12.000 lijkschouwingen na een niet-natuurlijke dood of vermoeden daarvan plaats. Het gaat daarbij onder meer om zelfdoding, een verkeersongeval of een misdrijf. Daarnaast doen de artsen ongeveer 7.000 lijkschouwingen per jaar na euthanasie, waarbij ze als gemeentelijk lijkschouwer kijken of de juiste procedures zijn gevolgd.

In het rapport, opgesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, staat dat er op korte termijn een tekort aan gemeentelijk lijkschouwers dreigt. Er worden weinig nieuwe lijkschouwers opgeleid, terwijl er veel binnenkort met pensioen gaan. "Dit is ook het geval in Drenthe en het Noorden", zegt een woordvoerder namens de GGD. "Er zitten hier relatief veel lijkschouwers tegen hun pensioenleeftijd aan. En er is nauwelijks groei van onder", zegt hij over de toestroom van de opleiding.

Opleiding

De inspectie concludeert dat het nodig is om te kijken naar opleiding, financiering, werving en registratie van forensisch artsen voor gemeentelijke lijkschouw. Er wordt onder meer geadviseerd om te kijken naar de lengte van de opleiding. Er zijn namelijk initiatieven om de opleiding tot forensisch arts langer te maken. De gevolgen daarvoor zijn niet duidelijk, maar het maakt zo'n opleiding minder aantrekkelijk, schat de inspectie in.

Het demissionaire kabinet wil jaarlijks 20 miljoen euro uittreken om de problemen op te lossen. Wel laat het demissionaire kabinet de besluitvorming hierover aan het volgende kabinet.

Überhaupt tekort aan artsen

De GGD kampt niet alleen met een tekort aan forensisch artsen. Een woordvoerder zegt dat ook voor gewone en andere specifieke artsen het lastig is om personeel te vinden.