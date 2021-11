FNV: blij met direct vervoer asielzoekers Ter Apel, maar roep om meer beveiliging blijft

De vakbond blijft hameren op meer beveiliging op de speciale pendelbus voor asielzoekers tussen Emmen en Ter Apel.

Vanochtend werd bekend dat vanaf volgende week driemaal daags een bus asielzoekers vanuit Zwolle oppikt en rechtstreeks naar het AZC in Ter Apel brengt. Uitwassen met agressief gedrag of diefstal in het reguliere vervoer moet zo de kop worden ingedrukt, meldde burgemeester Eric van Oosterhout vanochtend.

Kuiper denkt dat de maatregel mee gaat helpen om vooral de overlast in het stationsgebied van Emmen tegen te gaan. "Maar het is een deel van de oplossing. De problemen zitten hem vooral in het vervoer tussen Emmen en Ter Apel."

Avonduren

Asielzoekers worden momenteel met speciale pendelbussen tussen de twee plaatsen vervoerd. In de afgelopen maanden deden zich meerdere incidenten voor tussen buschauffeurs en zogenoemde veiligelanders. Dit zijn asielzoekers die geen kans hebben op een verblijfsvergunning. Agressief gedrag en het niet willen betalen leidde in sommige gevallen zelfs tot geweld.

De beveiliging moet daarom beter, aldus Kuiper. "Het vervoer gaat altijd door, ook in de avonduren. Als een chauffeur dan meemaakt dat iemand niet wil betalen, is er geen handhaving in de buurt." De hoofdmoot van de instroom aan asielzoekers levert weinig tot geen problemen op, aldus Kuiper. "Het gaat specifiek om een groep veiligelanders en die blijf je houden op de lijnen."

Gesprekken ministerie

Beveiliging de klok rond in zowel Emmen als in Ter Apel en een boa in de bus tijdens de avondritten. Daar maakt het FNV zich hard voor, aldus de vakbondsman. "Er lopen gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid." Tot nu toe heeft dat nog niet tot concrete oplossingen geleid. "Maar daar verwacht ik wel wat van."

Eric van Oosterhout (Rechten: RTV Drenthe/Steven Stegen)

Voor wat betreft de nieuwe maatregel: vanuit Zwolle worden asielzoekers straks door een soort stewards naar de bussen naar Ter Apel begeleid. In het normale openbare vervoer worden ze geweigerd.

Burgemeester Eric van Oosterhout verwacht dat de meesten er gewoon in mee zullen gaan. Hij vergelijkt het met een ritje met de shuttlebus naar een vliegveld. "Eigenlijk verlenen we een soort service."

Van Oosterhout heeft ook een verzoek bij het ministerie gelegd om lastpakken sneller in de handhaving- en toezichtlocatie in Hoogeveen te plaatsen. In dit geval gaat het onder meer om mensen die zich bijvoorbeeld agressief gedragen of diefstal plegen. "Hierover heb gesproken met de politie, die zelf ook deze wens heeft."

Gele kaart

Het verbaast hem hoe lang het in sommige gevallen duurt voordat wordt overgegaan op plaatsing in het strenge veiligheidsregime in Hoogeveen. "Een beetje overlast is kennelijk niet voldoende." Het mag in ernstige gevallen wel wat vlotter.

"Of als ik het even in voetbaltermen mag zeggen: een gele kaart en de volgende keer vlieg je er naartoe. Het moet niet, zoals nu, maanden op zich laten wachten voordat deze stap wordt genomen."

Sneller het gesprek aangaan

Ook ligt er inmiddels een plan van aanpak klaar voor wat betreft de overlast van zowel veiligelanders als daklozen in het Emmer stationsgebied. 'We hebben gesprekken gevoerd met het Leger des Heils (die een dagopvang nabij het station heeft), handhavers en politie. Het toezicht wordt vergroot en mensen op straat worden sneller aangesproken."

Of deze aanscherping volstaat, wordt halverwege december nader bekeken.

Lees ook: