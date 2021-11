Dorpskerk in Sleen heeft een glazen levensboom in gedenkhoekje

Net als meer kerken wil de Protestantse Gemeente in Sleen in het eigen kerkgebouw een gedenkplaats inrichten. De ene kerk doet dat met een tafel met een bloemstuk, een andere met kaarsjes. Een speciaal opgerichte werkgroep is anderhalf jaar bezig geweest om een stilte- en gedachteniscentrum in te richten.

Lege nis

Achterin de kerk, in de hoek, is een leeg nisje in de muur. Onder een van de lange glas-in-lood-ramen. In de van oorsprong katholieke kerk zou daar vroeger wellicht een beeld van Maria hebben gestaan. Nu leent de plek zich uitstekend voor het kunstwerk dat aan de muur hangt: een glazen levensboom.

Dominee Jitse Scheffer is blij met de gedenkhoek: "We wilden graag zo'n gedenkplek en vonden een kunstwerk een mooie manier om de hoek in te richten. De kerk kwam uit bij kunstenaar Ingo Leth en die vroeg Anita Welberg om samen een glazen levensboom te maken."

Symbool voor het leven

Honderden gekleurde blaadjes van glas sieren de gebogen boom, die boven het glazen water hangt. Aan de stam prijken eerst de takken met bloesems, gevolgd door de volle groene bladeren, waarna de bonte herfstkleuren hun intrede maken en ten slotte de koele, blauwe blaadjes weer boven het water hangen.

"Het staat symbool voor de seizoenen, maar dus ook voor het leven", legt glaskunstenaar Anita Welberg uit. Ze heeft eerder al glazen kunstwerken gemaakt, maar niet zo'n grote als deze. De levensboom in de Dorpskerk is 140 bij 120 centimeter. "Het zit op een plaat van plexiglas. Ik denk dat het wel duizend blaadjes heeft."

Voor iedereen

De Warming Stichting, die bijdraagt aan de cultuurhistorisch waardevolle landschapskenmerken in Zuidoost-Drenthe, heeft het kunstwerk betaald. Voorzitter Geert Roeles onthult vanmiddag het kunstwerk in de Dorpskerk in Sleen. Daarna is het voor iedereen toegankelijk, wanneer de kerk open is.