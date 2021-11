Vuurwerkverkopers balen van verbod en waarschuwen voor risico's

Vuurwerkverkopers balen van het aangekondigde vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling. Volgens de verkopers is het zelfs gevaarlijk, omdat er meer illegaal vuurwerk in omloop zal komen.

"De mensen die knallen willen, kunnen toch wel knallen", zegt Arend Hilbrink namens Vuurwerk Stuifzand in Stuifzand. Volgens hem gaat er al zoveel in het illegale circuit rond, dat het verbod daar niets aan gaat veranderen.

'Gevaarlijk', noemt Peter Klemkerk van Vox vuurwerk in Meppel het aangekondigde verbod dan ook. "Nederlands consumentenvuurwerk is goed en goedgekeurd. De meeste ongelukken gebeuren met illegaal vuurwerk." Ook wijst Klemkerk op het gevaar van het opgeslagen vuurwerk dat nu voor lange tijd in de opslag blijft. "Wat denk je dat er gebeurt bij een brand als er 7.000 kilo vuurwerk ligt?"

Klemkerk denkt dat het verbod sowieso weinig uithaalt, hij is dan ook fel tegen een verbod. "In heel Nederland gaan vuurwerkverkopers naar de kloten. In Duitsland, België en Polen mag nog wel verkocht worden, mensen gaan daar heen om vuurwerk te halen."

Logisch

Bij Vuurwerk Stuifzand is met name verbazing dat er gisteren nog berichten vanuit Den Haag naar buiten kwamen dat er geen verbod zou komen, en vandaag alsnog tot een landelijk verbod werd besloten. "We hadden er ook wel op gerekend", zegt Hilbrink. "Als je normaal nadenkt is het logisch. Ook al scheelt het maar een paar personen in het ziekenhuis. Als je zelf met corona geconfronteerd bent denk je er wel anders over." Hilbrinks vader overleed aan corona. "Dan is vuurwerk maar bijzaak."

Ook in Borger bij Egberts Fietsen zagen ze de bui al hangen. "Jammer, zonde, maar ik begrijp het wel", zegt Klaas Almoes. Hoewel de folders net gedrukt zijn en de eerste bestellingen al binnen waren, werd er rekening mee gehouden. De vuurwerkkluis bleef bewust wat langer leeg. Almoes: "We willen de kluis niet vol hebben, dat is toch extra risico. Natuurlijk is 'ie gekeurd en heb je sprinklers, maar als er wat gebeurt..."

Compensatie

Vorig jaar stelde het kabinet 40 miljoen euro voor compensatie beschikbaar. "Een schijntje", noemt Klemkerk het. Hij kreeg vorig jaar 10.000 euro. "Ik heb 30.000 euro nodig. Alleen al voor de kosten. Volgende week wordt mijn bunker weer gekeurd, dat kost bijvoorbeeld al 1000 tot 1.200 euro."

In Stuifzand waren ze juist wel tevreden over de vergoeding van vorig jaar. Hilbrink: "Wij hoeven er ook niet van te leven, als je ervan leven moet is het misschien anders. Maar als ze weer net zo vergoeden als vorig jaar, zijn wij tevreden."

Bij Egberts Fietsen zijn ze ook niet afhankelijk van de vuurwerkverkoop. "Vorig jaar hebben we een paar duizend euro teruggekregen. Maar vuurwerk is niet onze core business, dat zijn natuurlijk de fietsen en daar blijft het ook druk mee in november en december, dat waren vroeger de rustigere maanden", vertelt Almoes. "Het is vooral zonde voor de mensen die er wel van moeten rondkomen. Bij ons gaan we vooral de gezelligheid missen. Die dagen naar oud en nieuw toe waren altijd hele gezellige, dat valt nu weg."

Lees ook: