Hoitzing wil er volgend jaar staan in de Bundesliga

Hoitzing maakte in 2018 deel uit van een leegloop bij E&O. De Emmenaren degradeerden uit de eredivisie en speelsters als Jessica Hilbrands, Danique de Jong (beide Kwiek), Kelly Kolthof (Dalfsen) en ook Hoitzing besloten te vertrekken. De rechteropbouwspeelster uit Rolde sloot aan bij eredivisionist V&L uit Geleen.

Na twee seizoenen in het Zuiden van het land werd Hoitzing opgepikt door VfL Oldenburg. "Mijn ouders moeten anderhalf uur rijden en kunnen zo iedere wedstrijd zien", noemt Hoitzing als voordeel. Sinds de zomer woont ze mooi en alleen in de Duitse stad. "Mijn hondje Nero houdt me gezelschap. Toen ik bij V&L zat wilde ik al een hondje. Hij is echt belangrijk voor me."

Afstandsschot

Hoitzing is bezig aan haar tweede seizoen in de Bundesliga. Vorig jaar moest ze veel zitten en nu heeft ze na zeven wedstrijden er al twaalf in liggen. "Ik ben tevreden tot nu toe en de trainer ook", legt ze uit. "Na dit jaar wil ik belangrijk zijn voor het team. Ik denk dat ik het vooral moet hebben van mijn afstandsschot."

"Ik sprak in het begin geen woord Duits. Red je, je dan maar eens in een team vol Duitsers die niet allemaal goed Engels spreken", gaat Hoitzing terug naar de zomer van 2020. Inmiddels is ze de taal machtig en voelt de linkspoot, Hoitzing speelde meerdere jeugdinterlands, zich fijn bij de Bundesliga-club. "Vaak vinden mensen het gaaf dat ik deze kans heb gekregen. Voor mij voelt het inmiddels als normaal, haha."

WK in Spanje

Na zeven wedstrijden staat VfL Oldenburg op een veilige elfde plaats op de ranglijst. Dit weekend gaat Hoitzing op bezoek bij HL Buchholz 08 Rosengarten. Daarna ligt de Bundesliga door het WK in Spanje een maandje stil. "Het is m'n doel naar een Champions League-club te gaan en het Nederlands team te halen. Maar ik besef me dat ik nog geduld moet houden."