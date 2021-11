DOS'46 start Korfbal League opnieuw zonder magie van zinderende Eendracht

Een groot deel van de huidige spelersgroep speelde nog nooit in een bomvolle sporthal De Eendracht in Nijeveen. "Ik heb vorig jaar m'n debuut gemaakt in het eerste, maar helaas wel in een lege sporthal", zegt Mart Vrielink. Hij rijdt al zeven jaar op en neer van Vriezenveen naar Nijeveen en is een van de vier jeugdinternational in dienst van DOS.

'Duwtje in de rug'

"Ik heb hier als speler van Oost Arnhem en DVO gespeeld. En ik heb hier ook als assistent-coach van KZ in een volle sporthal mogen acteren. Maar als coach van DOS nog niet nee", moet ook trainer Edwin Bouman beamen. "Het zou voor ons echt een duwtje in de rug zijn. Dat heb ik al van meerdere mensen gehoord hier. Het is zo mooi als je hier mag spelen en het publiek gaat achter je staan. En de tegenstanders hebben daar echt wel last van hoor."

Voor Eline van Veldhuisen, die vorig seizoen een uiterst productief debuut beleefde in het rood/zwart, was de afwezigheid van publiek misschien wel een zege. "Geen publiek betekent toch minder druk. Dus stiekem was ik er wel blij mee."

Vier jeugdinternationals

De ploeg, bleef ten opzichte van vorig jaar, helemaal in tact. Alleen Christian Dekkers werd toegevoegd. Hij komt over van LDODK uit Gorredijk. Bij DOS spelen vier jeugdinternationals; Amber van Doorn uit Harkema, Thomas Visser uit Kollum, Eline van Veldhuisen uit Ede en Mart Vrielink. uit Vriezenveen. Op Visser na spelen ze allemaal in het eerste. Ondanks dat ze niet om de hoek wonen, kozen ze ook allemaal bewust voor de club uit Nijeveen.

"Ik vond het hier gewoon leuk en de mensen waren positief. En op een gegeven moment ga je dan op je gevoel af en dat gevoel zei: DOS", zegt Van Veldhuisen. "Het feit dat hier geen internationals zijn maakt het als jeugdinternational misschien ook wat makkelijker om in het eerste te komen", vult Van Doorn aan. "De saamhorigheid in de vereniging sprak me hier meer aan dan op een andere plek", zegt Visser en Vrielink dacht er net zo over. "Toen ik hier binnenkwam voelde ik meteen de warmte van de club. Ik heb hier toen één keer meegetraind en meteen de stap gemaakt."

Trainer Bouman snapt de keuze van de Oranje-klanten goed. "We kijken hier naar het totale plaatje. Daarbij draait het niet alleen om korfbal, maar ook 'de mens' wordt meegenomen. Daarom is het voor jonge spelers een hele mooie motivatie om bij zo'n club het laatste stapje te maken. Want dat is toch vaak lastig."

Zó werkt de Korfbal League dit seizoen

De Korfbal League bestaat dit seizoen uit twaalf teams die in twee poules eerst onderling een volledige competitie spelen. De nummers één tot en met drie van elke poule gaan daarna samen verder in Poule C. De nummers vier tot en met zes vormen samen Poule D

In de tweede fase spelen alleen de ploegen tegen elkaar die nog niet tegen elkaar gespeeld hebben. De onderlinge resultaten van de eerste fase blijven staan.

Extra pikant dit seizoen is dat de onderste drie ploegen uit Poule D rechtstreeks degraderen. De nummer negen moet voor lijfsbehoud strijden tegen de verliezer van de Hoofdklasse-finale. In poule C strijden uiteindelijk de beste vier ploegen voor een plek in de grote finale in Ahoy. Die staat voor 16 april op de planning.

'Je moet meteen presteren'

"Je weet hierdoor dat je ook in het begin heel goed moet presteren omdat je de punten uit de poule meeneemt naar de tweede fase van de competitie. En je weet als je weinig wedstrijden wint dat je onderin terechtkomt. En daar moet je wegblijven", reageert Bouman die aan zijn tweede seizoen in Nijeveen is begonnen.

Lijfsbehoud is het doel van dit seizoen. Maar uiteraard gaat de selectie voor meer. "Ik denk niet dat het reëel is dat we in de top twee kunnen eindigen, maar alles daaronder is wel mogelijk."

Jong team

Wel heeft DOS relatief gezien nog een jong team. "We hebben geen spelers boven de dertig. We hebben maar een paar spelers boven de vijfentwintig en we hebben vooral spelers tussen de twintig en de vijfentwintig. Dat betekent een mooie toekomst voor DOS. En aan ons de taak om die spelers goed te ontwikkelen en de groep bij elkaar te houden. Want als je met deze groep twee of drie jaar op dit niveau zou kunnen acteren, dan komt er iets heel moois uit deze groep", besluit Bouman.