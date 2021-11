25.000 extra voor de wijk Oosterboer in Meppel: 'Mensen niet teleurstellen'

Gemeente Meppel werkt hard aan de wijkaanpak Oosterboer. Dat is een plan om de wijk een fikse update te geven. Veel geld is er niet beschikbaar voor en daarom bestaat de angst dat het enthousiasme in de wijk afneemt. Daarom steekt de gemeente 25.000 euro extra in het project.

De wijk Oosterboer is een grote uitbreidingswijk van Meppel uit de jaren '80. De gemeente Meppel wil de komende jaren extra aandacht aan groen, winkels, onderwijs, welzijn en inrichting in de Oosterboer. Vier jaar geleden werd een begin gemaakt. Wethouder Jaap van der Haar ging in gesprek met inwoners om hun wensen in kaart te brengen. "We hadden bepaalde voorstellingen waarvan wij dachten dat de wijk op zat te wachten", vertelt Van der Haar. Zijn beeld bleek niet te kloppen. "De wijk op heel andere zaken zit te wachten."

Nu de wensen duidelijk zijn, is er nauwelijks geld om dat aan te pakken. "Tegen de tijd dat de wensen duidelijk werden hebben wij naar de financiën gekeken en vastgesteld dat de financiën van de gemeente er zwak voor staan", vervolgt Van der Haar. "Aan de hand daarvan hebben we in eerste instantie kleinere budgetten beschikbaar gesteld."

Gaat niet alleen om geld

Dat leidde tot vragen van de gemeenteraad. Raadsleden zijn bang dat inwoners teleurgesteld worden als uiteindelijk blijkt dat van de plannen niets terechtkomt. Daarover is op het stadhuis gediscussieerd. De uitkomst: Van der Haar steekt extra geld in het project. "In 2022 stellen we 25.000 euro extra beschikbaar om de mensen niet teleur te stellen. Daarnaast kunnen we voor veel veranderingen een beroep doen op andere potjes. De speelplaatsen worden betaald vanuit een budget voor speeltoestellen, enzovoort. Met dit budget denken we aan de verwachtingen kunnen voldoen."

"Maar het gaat niet alleen om geld", vult Van der Haar aan. "Dit project gaat om verbetering van de wijk en dat gebeurt ook vlakken van sociale cohesie, samenwerking en processen. Die zijn veel minder duur dan een aannemer die de stenen vervangt."

Het moet op de coalitietafel

Volgens Van der Haar kan het project van start. Hij vindt het belangrijk dat het project op de onderhandelingstafel komt als volgend jaar de gemeenteraadsverkiezingen geweest zijn. "Dit thema moet op de coalitietafel komen. Het zou heel jammer zijn als de energie die nu in de wijk leeft, weglekt omdat we te weinig middelen beschikbaar hebben."

Volgende week wordt het brede plan Wijkaanpak Oosterboer behandeld in de gemeenteraad.

