Vakantiepark Van Harte tóch niet verkocht; financierder gevonden

Vakantiepark Van Harte in Echten blijft in handen van eigenaar René Garnier. Een financier heeft zich gemeld om het park een kapitaalinjectie te geven. Onlangs leek het er nog op dat het park verkocht moest worden.

Een crisis is daarmee afgewend volgens advocaat Werner Hogenkamp. Hij staat uitzendbureau SterkWerk bij, die sinds 2018 tachtig arbeidsmigranten huisvest op het park. "We zijn opgelucht dat een financierder zich heeft gemeld die het park wil ondersteunen", zegt de advocaat namens het uitzendbureau. Volgens hem zou een eventuele verkoop van het park het definitieve einde kunnen betekenen voor het verblijf van de arbeidsmigranten.

In 2016 besloot toenmalig eigenaar Johan Koops om het park te verkopen aan René Garnier. Het park was toen al sterk in verval geraakt door teruglopende bezetting. Een eerder plan van Koops om er een asielzoekerscentrum te huisvesten strandde. Het dorp zag het niet zitten en door een afname van de vluchtelingenstroom waren extra opvangplekken niet meer nodig.

Aangenamer maken voor recreanten

Garnier besloot in zee te gaan met uitzendbureau SterkWerk om er arbeidsmigranten te huisvesten. Hoewel deze constructie illegaal is, besloot gemeente De Wolden het te gedogen. Wel moest de eigenaar in ruil daarvoor zijn inkomsten gebruiken om het park op te waarderen.

Ook de gemeente investeerde afgelopen jaren in het gebied rond het park met als doel het voor recreanten aangenamer te maken. Zo kwam er onder andere een fietspad tussen Echten en Ruinen. "Deze investeringen zijn in samenwerking met partners gedaan vanuit de overtuiging dat in deze omgeving een recreatieve invulling passend is", schreef het college van burgemeester en wethouders eerder.

Weinig alternatieven

De gemeente wil nu definitief een einde maken aan de gedoogconstructie, waarmee het vertrek van de arbeidsmigranten aanstaande lijkt. Al tekent het park bezwaar aan. "De woningcrisis is nijpend", zegt Hogenkamp. "De migranten hebben weinig alternatieven om te wonen. Daarnaast doen zij werk waar Nederlanders hun neus voor ophalen. Ze werken allemaal 40 à 50 uur per week, vaak in ploegendiensten. Kortom, we hebben ze nodig." Hoewel Hogenkamp alleen het uitzendbureau juridisch bijstaat, steunt hij het bezwaar dat vakantiepark Van Harte zal aantekenen.

Bovendien vindt Hogenkamp dat de situatie de laatste jaren niet is veranderd. Een besluit om de gedoogconstructie te stoppen verrast hem. "Buurtbewoners klagen niet en ook de hulpdiensten zijn tevreden" zegt hij. "Ik zie dus geen enkele reden de situatie te veranderen."

Lees ook: