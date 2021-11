Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Volg FC Emmen

Naar het stadion toe zit er de komende weken niet in, en ook bij amateursport zijn toeschouwers niet welkom. Maar de competities gaan wel gewoon door. FC Emmen speelt vrijdagavond tegen Jong PSV. Op de Oude Meerdijk wordt om 20.00 uur afgetrapt. Niels Dijkhuizen en René Posthuma zijn erbij om op Radio Drenthe live verslag te doen van de wedstrijd, op rtvdrenthe.nl is het liveblog te vinden.

Sinterklaas

Hoewel hij al een week lang schoentjes aan het vullen is in Nederland, krijgt Sinterklaas op zaterdag nog op verschillende Drentse plaatsen een intocht. Bijvoorbeeld in de Hoogeveense wijk Krakeel, vanaf 12.45 begint hij aan zijn ronde. Ook in Veeningen (10.00 uur), bij de Zuidwoldiger Meule van Wassens (11.30 uur), in Linde (13.45 uur) en op het kerkplein Zuidwolde (15.30) uur staat een warm onthaal gepland.

Hoe die het agendatechnisch voor elkaar krijgt weet niemand, maar om 14.30 uur heeft de Sint een moment gevonden voor een rondje Smilde. Vanaf 16.30 staat in Havelte nog een bonte muzikale optocht op de planning.

Signeersessie

Het leven is zo eenzaam niet, zo heet de nieuwste bundel van de Asser dichter Lévi Weemoedt. In boekenwinkel Van der Velde Boeken in Assen is er zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur de mogelijkheid om een krabbel van de droef-komische dichter in zijn bundel te laten zetten.

Vilt en olieverf

In de KunstenaarsHerberg in Zweeloo is vanaf zaterdag een expositie te bezoeken met olieverfschilderijen van Henk Eefting uit Echten en viltwerken van Peter en Corina van der Weerden uit Aalden. Tot en met 25 december is er op zaterdagen en zondagen de mogelijkheid om tussen 13.00 en 17.00 uur te kijken. Het is voor het eerst dat er naast schilderwerken ook werk van vilt en hout is te zien in de herberg.

Wandel samen

Wandelen is natuurlijk altijd een goed idee in mooi Drenthe. Maar voor wie net wat meer wil weten over wat je onderweg tegenkomt, is de wandeling van het Nationale Park Drentsche Aa op zaterdag een mooie kans. Om 10.00 uur start bij de toegangspoort in Deurze een wandeling in het gebied, dat al ver voor de start van onze jaartelling werd bewoond. Gidsen vertellen over Deurze en het verdwenen dorp Amelte en over de veranderingen van het landschap vanaf begin 19e eeuw. Deelname is gratis, maar er wordt wel om een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Stemmen maar

Zondag dreigt een druilerige dag te worden. Perfect weer dus om jouw persoonlijke muziekfavorieten op een rijtje te zetten. Trek de oude lp's, cd's en cassettebandjes uit de kast, luister en noteer. Of open gewoon Spotify en check welke nummers je veel luistert. Vul vervolgens op drentse1000.nl in wat jouw favoriete nummers aller tijden zijn. Kies minimaal vijf nummers en maximaal 20 nummers en luister vanaf Eerste Kerstdag naar de hele lijst op Radio Drenthe.