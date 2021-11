Marco Out: Geen vuurwerk en ook geen vuurwerkshow

Volgens Out is de druk op de zorg door corona ontzettend hoog. "Gisteren heeft netwerk van alle zorgpartijen ook laten weten dat ze overbelast zijn. Vandaag was er ook nieuws uit Limburg dat daar ook bepaald type handelingen uitgesteld worden. Dan heb je het over ernstige ziektes die niet meer behandeld kunnen worden dit moment. Dat dreigt ook in andere gebieden. Dat moet je voor zijn."

De burgemeester van Assen beseft dat zo'n verbod niet helemaal is te handhaven. "Het is nooit voor 100 procent te handhaven. Dat zou een illusie zijn. We kunnen moeilijk achter iedere boom een politieagent of een boa neerzetten. Maar we doen een beroep op de mensen zelf: denk heel goed na wat je kunt doen om de druk op de zorg te verminderen. Steek geen vuurwerk af."

Een centrale vuurwerkshow is voor dit jaar ook geen oplossing, zegt Out. "Dan komen er te veel mensen bij elkaar en dat is nu gezien de coronapandemie ook niet verstandig. Amsterdam en Rotterdam gaan ook niet door."

