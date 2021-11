Minimaal aantal boosterprikken gezet door problemen bij postbezorging

"Dat heeft een reden", legt Paulien Nienhuis van GGD Drenthe uit. "De afgelopen dagen zijn in heel Nederland alle uitnodigingen voor de boostervaccinatie verstuurd, maar helaas zijn er bij PostNL problemen met het leveren. Veel mensen hebben de uitnodiging dus nog niet gehad."

Drenthe kan snel

En dat is een tegenvaller, want GGD Drenthe was er helemaal klaar voor in Emmen. "Deze ruimte, hebben we na de eerste massa-vaccinatie ingericht laten staan. We hebben twintig prikstraten, dus we kunnen een enorm volume wegprikken. Ik durf wel te stellen dat we de enige regio in Nederland zijn die zo snel kon opschalen", zegt Nienhuis trots.

De enkele ouderen die wel kwamen, lieten keurig hun uitnodiging zien. "Ik kreeg 'm vanochtend op de mat en ik heb meteen een afspraak gemaakt", zegt een 92-jarige vrouw. "Geen moment heb ik getwijfeld", vertelt haar leeftijdsgenoot. Hij ontbloot graag zijn bovenarm. "Ik wil mij zo goed mogelijk beschermen. Als ik het krijg, is het gebeurd."

GGD-medewerkers nemen ruim de tijd voor de ouderen. En dat moet ook, want veel mensen zijn hardhorend, lopen moeilijk en hebben hulp nodig bij het uit- en aantrekken van kleding.

Wat is een booster nou precies?

De boosterprik is een soort oppepper voor de vaccinaties die deze mensen al hebben gehad. "Het geeft je immuunsysteem opnieuw een prikkel. Dat leidt tot een versterkte antistof-vorming, waardoor je weer langer weerstand hebt tegen het ziekmakende virus", legt GGD-arts Jaap Haije uit.

Boosters voor alles

Ondanks het feit dat er vandaag nog maar weinig mensen voor de boosterprik kwamen, heeft de GGD Drenthe het ontzettend druk. Vooral met testen en het geven van de gangbare vaccinaties. "Het piept en het kraakt", zegt Nienhuis. "Maar we redden het nog. Gelukkig hebben we veel personeel en willen de mensen die we ingeschakeld hebben in de eerste vaccinatieperiode nu ook weer bijspringen. De roosters hebben we tot januari rond kunnen krijgen."

Volgende week kunnen mensen die een uitnodiging hebben voor een boosterprik ook terecht in Assen, Meppel en Hoogeveen. Zodra de tachtig-plussers aan de beurt zijn geweest, volgt de leeftijdsgroep van 60 tot en met 79 jaar. Als ook bewoners van zorginstellingen en zorgmedewerkers een boostervaccinatie hebben gehad, kan iedereen jonger dan 60 deze extra prik krijgen.